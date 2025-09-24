Energia: il Gruppo Hera sbarca a Firenze

Arriva anche a Firenze l'energia del Gruppo Hera: è aperto in viale Europa 33, zona Gavinana, il primo sportello luce e gas.

Stamani il taglio del nastro con Isabella Malagoli - amministratore delegato della società energy del gruppo multiutility - e la vicesindaca di Firenze Paola Galgani.

L'obiettivo dichiarato è offrire consulenza e protezione nelle scelte energetiche delle famiglie, con uno sguardo attento a efficienza e transizione energetica.

Lo sportello consolida la presenza in Toscana della multiutility, che si allarga anche ad ambiente e illuminazione pubblica.

"Siamo entusiasti - spiega Isabella Malagoli - di inaugurare il primo sportello Hera nel centro urbano di Firenze, dove offriamo soluzioni per una gestione completa dell'energia: dalla fornitura alle proposte per il risparmio energetico e la decarbonizzazione, fino a soluzioni innovative che spaziano dalla mobilità elettrica al fotovoltaico. Investiamo costantemente per rafforzare la nostra presenza sul territorio e per integrarla con i nostri servizi digitali come la bolletta 'smart', che aiuta i clienti a capire, direttamente on line, cosa pagano e come consumano, anticipando e integrando la nuova normativa ARERA sulla trasparenza delle fatture.

Proprio questo - prosegue l'ad - è uno dei principali motivi per cui sceglierci, siamo veramente aperti, trasparenti e concreti. Noi nasciamo dal territorio, siamo nati da multiutility, che hanno come obiettivo servire, e anche se oggi siamo un grande operatore nazionale, questo è il nostro Dna. Ho imparato che bisogna essere fedeli a sé stessi e noi siamo qua per aprire un negozio nel quale le persone si possono confrontare liberamente sul tema dell'energia che oggi è per tutti noi così complicato.

Vicinanza - dice ancora Malagoli - intesa come ascolto e relazione diretta con i clienti, e trasformazione digitale possono insieme semplificare la vita delle persone e aiutarle a risparmiare. In questa prospettiva, lo sportello di Firenze rappresenta una tappa importante per la nostra crescita in Toscana, dove come Hera Comm gestiamo anche il servizio elettrico a Tutele Graduali nelle aree di Lucca e Massa e abbiamo recentemente aperto uno sportello ad Arezzo, a conferma - conclude Malagoli - della nostra attenzione al servizio e al legame con il territorio".

Lo Sportello Hera di Firenze sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

Oltre al punto di viale Europa 33, i fiorentini potranno contare sul servizio clienti al numero verde 800.999.500, le sezioni dedicate sul sito aziendale e l'app MyHera, che consente di gestire tutte le forniture in tempo reale dal proprio smartphone.