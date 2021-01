Empoli vs Salernitana 5 - 0 Che splendida manita dell'Empoli.

twitter empolicalcio

Questa sarà una vera e propria fuga dell’Empoli per rimaner nel vertice più alto della classifica? Alle prossime gare “l’ardua sentenza”.

L’Empoli regola l’affare Salernitana nella prima frazione di gioco, andando in goal per ben quattro volte. Apre le marcature Ricci al 19’ con un tiro dal limite che non lascia scampo a Belec. Dopo due minuti La Mantia e Mancuso potrebbero già raddoppiare. Il raddoppio arriva concretamente al 28’ siglato da Stulac che è bravo ad avventarsi sul tiro ribattuto di Hass. Al 35’ arriva il terzo gol firmato Mancuso ,risultato vincente in combinazione con La Mantia, che ormai si trovano a memoria. Al 42’ arriva il quarto gol che realizza Parisi riuscendo a dribblare due difensori per poi far partire un diagonale imparabile per Belec.

Nella ripresa lo scenario rimane lo stesso con l’Empoli che si propone ancora in avanti. Mancuso colpisce una traversa al 67’ ed Olivieri che sigla il quinto gol all’87’ su assist di Matos.

L’Empoli legittima con questo risultato la prima posizione nel campionato di serie B portandosi a quota 37 punti portandosi a +4 sul Cittadella e a +6 dal Monza e dalla formazione campana, che esce malconcia dal Castellani dove ha vissuto un vero e proprio incubo ma soprattutto si è resa protagonista per il suo gioco sterile che ha consentito all’Empoli di poter dominare il gioco orchestrando la gara secondo il proprio ritmo tanto da rendere gli antagonisti spettatori quasi rapiti da un incantesimo.

Questa sarà una vera e propria fuga dell’Empoli per rimanere nel vertice più alto della classifica? Alle prossime gare “l’ardua sentenza”.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Casale, Parisi; Ricci (28' st Zurkowski), Stulac (40' st Damiani), Haas; Bajrami (20' st Moreo); La Mantia (40' st Olivieri), Mancuso (28' st Matos). In panchina: Furlan, Pratelli, Cambiaso, Romagnoli, Terzic, Viti, Zappella. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec, Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly (35' st Iannoni), Dziczek (1' st Schiavone), Anderson (1' st Kupisz), Lopez (1' st Cicerelli); Tutino (20' st Gondo), Djuric. In panchina: Adamonis, Mantovani, Barone, Bogdan Giannetti, Antonucci. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato)

ARBITRO: Pairetto di Nichelino – assistenti Di Gioia e Mastrodonato – IV uomo: Prontera

RETI: 19' pt Ricci (E), 28' pt Stulac (E), 35' pt Mancuso (E), 43' Parisi (E), 42' st Olivieri (E)

NOTE. Ammoniti: Anderson (S), Dziczek (S), Nicolaou (E), Haas (E). Angoli: 3-8. Recupero: 0' pt - 0' pt