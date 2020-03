Empoli vs Pordenone 0-1. Prima vittoria del Pordenone del 2020.

facebook

Un gol di Bocalon interrompe la serie positiva dell'Empoli.

Dopo quattro successi consecutivi si ferma l’Empoli di Marino che fino a qualche settimana fa era d un passo della zona play-out e se fosse riuscita a vincere in casa con il Pordenone sarebbe definitivamente rientrata in piena corsa per la promozione. Invece tra le mura amiche del Castellani i giocatori dell’Empoli subiscono il gol di Bocalon che al 30’ del primo tempo raccoglie l’assist di Gavazzi tanto da mettere in difficoltà Brignoli facendo sì che i suoi compagni potessero gioire come quando a dicembre occupavano il secondo posto e sognavano la Serie A, ora un sogno un po' più impegnativo come lo è per l’Empoli al fine di poter tentare di disputare i play-off e giocarsi l’ultimo posto utile per la serie A di cui tutti ad inizio campionato auspicavano un pronto ritorno, anzi dandolo quasi per certo, per non dire scontato.

Inutili si sono rivelati gli sforzi dei padroni di casa che nella ripresa provano a riportare la situazione in parità con l’incornata di Antonelli su calcio d’angolo su cui Di Gregorio ci mette i guantoni tanto da rendere la sua porta inviolata. Poi ci pensa Mancuso nelle fasi conclusive del match il cui tiro scheggia la porta, anche se, in zona Cesarini, Bocalon non riesce a dare il colpo di grazia agli avversari mancando clamorosamente l’appuntamento con la doppietta personale.

La gara si chiude sul risultato di Empoli 0 Pordenone 1 , con l’Empoli già proiettata alla gara esterna di martedì prossimo con la Cremonese.

IL TABELLINO

EMPOLI-PORDENONE 0-1 (0-1)

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Sierralta, Nikolaou, Antonelli (74’ Bandinelli); Frattesi, Ricci, Henderson (83’ Bajrami); Ciciretti, La Mantia (65’ Mancuso), Tutino. All. Pasquale Marino.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai (69’ Pasa), Pobega; Gavazzi (86’ Vogliacco); Candellone (76’ Ciurria), Bocalon. All. Attilio Tesser.

ARBITRO: Luca Massimi (sez. di Termoli).

AMMONITI: Henderson (E), Tutino (E), Burrai (P), Camporese (P).

RECUPERO: 1’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 32’ Bocalon (P).