Empoli vs Napoli 1-0.Napoli apatico e l'Empoli ….vince, gol di Cerri.

Empolicalcio.com Juri Autovino Lecce vs Empoli del 13 aprile 2024

Al Castellani il Napoli non è mai pericoloso, il gol dell' Empoli arriva al 4' del primo tempo, siglato da Cerri che non segnava nella massima serie da tre anni. Al 20' Cerri deve lasciare il terreno di gioco per infortunio ma, nonostante questo i suoi compagni fanno una partita perfetta

Il Napoli subisce la decima sconfitta stagionale con una prova assolutamente apatica al Castellani. Al contrario l'Empoli riesce a capitalizzare nel migliore dei modi la rete di Cerri tanto che la gara si chiude sul risultato di 1-0 per l'Empoli

La gara.

L'Empoli vede un po' di luce in fondo al tunnel della zona salvezza in attesa delle gare delle dirette concorrenti. Il Napoli è dentro un incubo.

L'Empoli va subito in vantaggio e non concedono mai un'occasione al Napoli, rivale spenta ed incerta che non riesce mai a cambiare il proprio trend nell'arco della gara . Natan e Jesus appaiono morbidi, in marcatura, sulla sinistra: Fazzini serve Gyasi che, a sua volta, crossa per Cerri che con stacco volante e deciso, di testa, la mette in rete. Il Napoli accusa il pressing e l'organizzazione dell' Empoli che mantengono per tutto l'arco del primo tempo, salvo una flebile reazione con Kvara che, in effetti, è il loro unico tiro in porta. L'Empoli continua con la stessa intensità anche dopo l'infortunio a Cerri (20'),che viene sostituito da Niang, oltre al fatto che sfiori per ben due volte il raddoppio senza omettere il palo di Cambiaghi. Quindi il primo tempo appare dominato dai padroni di casa, chiudendosi sul risulto di 1-0.

Nella ripresa mister Calzona inserisce Mazzocchi per dare più solidità alla sua difesa, mentre in attacco Inserisce Raspadori e Ngonge ma, nonostante lo stravolgimento in attacco, il Napoli si rende pericoloso solo una volta, con Kvaratskhelia (sostituito al 72'), ma i toscani non concedono nulla ai rivali tanto che la gara si chiude con la vittoria dei giocatori di Nicola che esulta insieme ai suoi ragazzi, che hanno fatto un passo importante verso la salvezza, anche se la strada è ancora tortuosa per arrivare alla meta dovendo affrontare due gare di fronte al proprio pubblico (Frosinone e Roma) e ben tre in trasferta (Atalanta, Lazio Udinese ).

L'Empoli affronterà domenica 28 aprile h. 18.00 l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.

Marcatori: 4’ pt CerriAssist: 4’ Gyasi Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi (37’ st , Maleh, Pezzella (37’ st Cacace); Fazzini (25’ st Zurkowski), Cambiaghi (25’ Cancellieri); Cerri (20’ pt Niang). All. Nicola. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Nathan (1’ st Mazzocchi); Zambo Anguissa (44’ st Simeone), Lobotka, Zielinski Politano (27’ st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (27’ st Raspadori). All. Calzone. Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ammoniti: Juan Jesus, Ngonge (N), Grassi, Bereszynski (E)