Empoli vs Cittadella 1-1

Pareggio interno per l'Empoli che non va oltre l'1-1 con il Cittadella. Nel primo tempo la squadra di Dionisi va in vantaggio con Bajrami, mentre nella ripresa gli ospiti raggiungono il pari con Proia.

La gara si apre a ritmi alti ed il primo brivido arriva all’8’ quando Gargiulo serve Tsadjout che conclude dal limite. Ma Brignoli si fa trovare pronto e neutralizza. Al 16’ ancora una buona occasione per il Cittadella con Tsadiout, che ci riprova al 20’ la cui conclusione è di un soffio alto. Nonostante lo spiccato dinamismo in avanti del Cittadella al 23’ l’Empoli passa in vantaggio con Bajrami che beneficia di un passaggio filtrante di Mancuso. Dopo pochi minuti lo stesso Mancuso potrebbe siglare il doppio vantaggio per l’Empoli il cui tiro colpisce il palo sugli sviluppi di una punizione. Nel finale del primo tempo Hass ha una buona occasione, ma la palla si innalza e, di fatto, non fa gonfiare la rete.

Finale primo tempo: Empoli 1 Cittadella 0

Ad inizio ripresa il Cittadella parte allo stesso modo del primo tempo. Ci prova Ghiringhelli inserendosi su suggerimento di Tsadjout, al 5’ ci prova anche Baldini alla fine di una ripartenza. Al 13’ si fa vedere l’Empoli con Zurkowski con una conclusione velenosa dalla distanza che Maniero riesce a contenere. Al 18’ arriva il pari del Cittadella, Tutto nasce sugli sviluppi di un corner il cui tiro arriva a Perticone che, a sua volta, tocca per Gargiulo. Tutto questo nell’ambito di una mischia in area dove Proia riesce a trovare il tocco vincente per il pari. L’Empoli reagisce subito con il neoentrato Moreo che passa a la Mantia che da pochi passi conclude fuori. Al 31’ Tsadjout che, servito da Proia, viene bloccato dalla deviazione di Casale.

Risultato finale: Empoli 1 Cittadella 1









Empoli: A.Brignoli, A.Terzic, N.Casale, S.Romagnoli (Cap.), R.Fiamozzi, N.Bajrami, N.Haas, L.Stulac, S.Zurkowski, M.Olivieri, L.Mancuso. All: Alessio Dionisi

A disposizione: M.Viti, Jacopo Furlan, S.Damiani, G.Crociata, Ryder Matos, A.Cambiaso, R.Pirrello, F.Parisi, S.Sabelli, S.Ricci, A.La Mantia, S.Moreo.

Cambi: S.Moreo M.Olivieri (56'), A.La Mantia N.Bajrami (57'), S.Ricci S.Zurkowski (78'), S.Sabelli R.Fiamozzi (78')



Cittadella: L.Maniero, L.Ghiringhelli, D.Adorni, D.Donnarumma, R.Perticone, E.Baldini, M.Iori (Cap.), M.Gargiulo, F.Proia, S.Branca, F.Tsadjout. All: Roberto Venturato

A disposizione: I.Ogunseye, A.Camigliano, C.Tavernelli, E.Kastrati, C.D'Urso, G.Beretta, A.Benedetti, D.Frare, M.Rosafio.

Cambi: C.D'Urso M.Iori (85'), I.Ogunseye <-> F.Tsadjout (85'), A.Camigliano L.Ghiringhelli (89'), M.Rosafio E.Baldini (90')



Reti: 23' Bajrami (Empoli), 63' Proia (Cittadella).

Ammonizioni: M.Olivieri, M.Gargiulo, M.Iori



Stadio: Carlo Castellani

Arbitro: Fabio Maresca

