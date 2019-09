Empoli vs Cittadella 1 - 0 Un rigore su Veseli decide la gara. Ripresa tutta del Cittadella

empolicalcio.com

Vittoria di misura dell'Empoli che rischia molto nel secondo tempo

In avvio di gara, diretto da Giacomo Camplone, l'Empoli inizia subito ad attaccare con manovre veloci ed aggressive, mostrandosi molto propositivo dalle parti di Paleari. Nei primi minuti Branca atterra Veseli in area di rigore rigore tanto che il direttore di gara non esita a decretare il rigore per i padroni di casa. Se ne incarica la Gumina che la mette sotto l’incrocio. Il Cittadella risponde con Diaw che trova solamente il palo esterno. L'Empoli sfiora di poco il raddoppio con Moreo che prova il gol d’autore ma il pallone sfiora di poco la porta.

Il Cittadella non demorde attaccando alla ricerca del pari, anche se l’Empoli si rende molto pericoloso contropiede. Alla mezzora di gioco l’Empoli e' sempre avanti grazie al rigore realizzato da La Gumina. Si può dire che la partite si presenta molto piacevole grazie anche al fatto che le due compagini si stanno affrontando a viso aperto, dandosi battaglia, senza risparmiarsi.

Ad inizio ripresa il Cittadella mostra subito le sue intenzioni : la ricerca del pari. Ci prova Celar, da fuori area, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Ci prova anche Bandinelli ma Adorni lo blocca. Ancora Cittadella, ci prova Panico il cui tiro ma viene pescato in fuorigioco, Branca non riesce ad approfittare dell'errato controllo con i piedi del portiere Brignoli ed ancora Panico che prova a siglare il colpo vincente ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, e, tra l'altro non manca molto alla fine della gara.

L’Empoli non riesce a chiudere la gara nonostante i tentativi ma, soprattutto rischiando di non fare risultato, vista la dinamicità del Cittadella dalle parti di Brignoli. Vengono assegnati cinque minuti di recupero che danno ancora qualche speranza al Cittadella, che vede spegnersi l'ultima sul fondo. L'Empoli batte il Cittadella, di misura, anche mostra un pò di fatica nella ripresa rischiando molto.

Marcatori: 4' La Gumina rig.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi (75' Bajrami), Stulac (68' Ricci), Bandinelli; Dezi; La Gumina (64' Mancuso), Moreo. All. Bucchi.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Adorni, Benedetti; Bussaglia (68' Vita), Iori, Branca; Luppi (58' Panic