Empoli, prolungata l’ordinanza sugli assembramenti in spazi pubblici

Prolungata fino al 6 aprile compreso l’ordinanza sindacale con cui, in virtù della 'Zona Rossa' in tutta la Toscana, è stato disposto anche il divieto di consumare cibo su aree pubbliche, oltre alla chiusura delle sale lettura della biblioteca comunale e importanti provvedimenti per le attività sportive . Queste disposizioni sono contenute in un'ordinanza firmata lo scorso 22 marzo e prolungata ulteriormente di una settimana allo scopo di contenere il rischio di assembramenti e quindi l'innalzamento delle probabilità di contagio tra la popolazione.

Le disposizioni saranno in vigore fino al 6 marzo 2021 compreso, con eventuale proroga sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico.

Cosa prevede l'ordinanza?

Sono tre i divieti contenuti nell’atto del sindaco:

1. il divieto di consumo di cibi e bevande da asporto nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, nell’intero territorio comunale.

2. fermo restando quanto previsto dall'art. 41 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, ai sensi dell'art 18 del suddetto D.P.C.M. possono continuare a svolgere attività sportiva agonistica, con relativo allenamento:

- gli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del C.O.N.I. e del C.I.P. per i quali è in corso di svolgimento un campionato organizzato dalle rispettive federazioni sportive nazionali;

- gli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del C.O.N.I. e del C.I.P. già iscritti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza ad una gara o ad una serie di gare consentite dalla normativa vigente;

3. la sospensione dei servizi della biblioteca comunale R. Fucini di Empoli ad eccezione dei servizi di prestito e di restituzione dei libri che vengono offerti su prenotazione.

Ulteriori disposizioni in "zona rossa"

sospensione di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle alimentari e di prima necessità (es. farmacie, parafarmacie, ottici, ferramenta, profumerie, tabaccherie, edicole, librerie, vivai, aziende agricole e florovivaistiche, distributori di carburante);

chiusura di parrucchieri, barbieri e centri estetici; restano aperte lavanderie, tintorie e pompe funebri;

sospensione dei mercati, ad eccezione delle attività di vendita dei generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

chiusura di bar e ristoranti; asporto consentito fino alle ore 22 per la ristorazione, fino alle ore 18 per i bar e i punti vendita di bevande al dettaglio; non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio;

chiusura di teatri, cinema, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;

chiusura di mostre e musei, ad eccezione delle biblioteche e degli archivi aperti soltanto su prenotazione;

chiusura di piscine e palestre, impianti sciistici, centri benessere e termali;

l'attività sportiva è consentita in forma individuale all'aperto mentre l’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione (rispettando la distanza di un metro e con mascherina); sospese tutte le attività nei centri sportivi all'aperto;

sospensione dell'attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;

sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, con la didattica a distanza che torna al 100%; in tutte le scuole resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Ulteriori informazioni direttamente dal sito del Governo: https://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo