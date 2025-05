Empoli - Parma, gli azzurri si giocano la salvezza

"Domani quello che farà la differenza sarà la voglia e la determinazione per ottenere un risultato positivo. Il Parma affronterà non solo l’Empoli ma una città intera che vorrà scrivere una nuova pagina di storia di questo club”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida tra Empoli e Parma, trentaseiesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma sabato 10 maggio alle ore 20.45 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

“Sotto l’aspetto tattico la gara l’abbiamo preparata – ha dichiarato D’Aversa –, ma domani quello che farà la differenza sarà la voglia e la determinazione per ottenere un risultato positivo, per poi affrontare al meglio anche le altre due partite. Raggiungere il nostro obiettivo sarebbe straordinario. I nostri tifosi hanno sempre fatto il loro dovere, sotto l’aspetto del risultato ad ora stiamo venendo meno ma non della serietà e della voglia di raggiungere l’obiettivo. All’ambiente chiedo di avere fiducia in questi ragazzi, la categoria rimane al Club ed alla città.

Andiamo in campo per questo. Gli allenatori ed i giocatori passano, ma il club rimane. Vorrei che domani pensassimo a preservare qualcosa di importante per la città di Empoli". “Fame, sangue negli occhi, la gara di domani determina un intero anno – ha aggiunto –. I ragazzi lavorano da luglio in maniera spettacolare. Possiamo concretizzare tutto questo lavoro. È un’opportunità enorme che potrebbe non ricapitare, per cui massima fiducia in tutti quanti perscrivere una nuova pagina di storia di questo club dopo il raggiungimento della Semifinale di Coppa Italia.

Le energie vanno sulla gara di domani, con fiducia, nel cercare di portare a casa i tre punti in una gara non semplice. Questo gruppo ha le qualità, servirà quella determinazione e quella fame chea bbiamo dimostrato con l’uomo in meno contro la Lazio”.

“Dal momento in cui è subentrato Chivu – ha concluso D’Aversa –, il Parma ha fatto risultati importanti: ha equilibrio, ha qualità tecniche e fisiche. Dobbiamo ragionare su noi stessi, andando in campo da squadra compatta sapendo il valore e l’importanza del risultato della partita. Non credo che il Parma giocherà in maniera diversa rispetto alle altre partite, ha fatto risultato con Inter e Juventus. Giocheranno per raggiungere il loro obiettivo il prima possibile, l’aspetto tattico poi lo vedremo domani ma penso sia lo stesso delle altre partite”.