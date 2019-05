Empoli: missione salvezza

La Fiorentina non può accettare un altro stop, ma nemmeno i padroni di casa. Il Patron Andrea Della Valle chiede alla squadra prestazioni di livello

EMPOLI– Gara di Serie A al ‘Castellani’ domenica 5 maggio alle 12.30, è in programma il derby Empoli-Fiorentina. E alla vigilia i viola potrebbero perdere un calciatore. Federico Chiesa non ha partecipato alla sessione odierna di allenamento a causa di un lieve attacco febbrile.

Il Patron Andrea Della Valle è arrivato questa mattina al Centro Sportivo “Davide Astori”. Ha incontrato la squadra insieme al Presidente Cognigni, al Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e al Club Manager Giancarlo Antognoni. Ai calciatori è stata ribadita la necessità di ritornare a fornire prestazioni di livello, come dimostrava la classifica a gennaio, quando la Fiorentina era in piena lotta per la zona Europa e tra le prime quattro in Coppa Italia. Andrea Della Valle è tornato anche sulla partita contro il Sassuolo ricordando ai ragazzi che la Fiorentina e la città di Firenze meritano il massimo impegno, ed è ripartito dopo avere assistito all’allenamento ed aver pranzato con la squadra.

Quattro sono le partite ancora da giocare, quattro sono i punti che l’Empoli deve recuperare all’Udinese, quartultima, per poter rimanere in Serie A. Tecnicamente la missione della squadra di Andreazzoli, considerato che il calendario non è impossibile, è realizzabile, ma la salvezza è più lontana di quanto si possa immaginare, perché anche l’Udinese abbia un calendario ben gestibile che rende difficile l’ipotesi di un sorpasso. E considerati gli scontri diretti tra le due, in caso di arrivo a pari punti si guarderebbe alla differenza reti generale, dove i friulani al momento sono in vantaggio.

I cancelli dell’impianto saranno aperti dalle 10.30. I sostenitori della Fiorentina che arriveranno con mezzi proprio sono invitati a utilizzare i parcheggi posti lungo la strada Tosco Romagnola/Viale Petrarca, a Sud rispetto allo stadio, che saranno a loro dedicati. Alla tifoseria ospite sono anche riservate le aree parcheggio a ridosso dello stadio, davanti al Palazzetto dello Sport e i parcheggi in zona Via Bisarnella, lato Orme, e lato Via Leopardi. Per i tifosi che arrivano da fuori città si ricorda che l’uscita consigliata lungo la Fi-Pi-Li è quella di Empoli Est.