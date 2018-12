Empoli, giovane muore con il fucile del padre: indagini in corso

Il ragazzo aveva 37 anni

I Carabinieri della Compagnia di Empoli e della SIS del Comando Provinciale di Firenze, questa mattina, sono intervenuti a Fucecchio per il decesso di un giovane di 37 anni.

Gli inquirenti spiegano che "Da una prima ricostruzione si ipotizza che, verosimilmente, il ragazzo si sia sparato due colpi con il fucile del padre cacciatore".



I colpi esplosi. "Uno non mortale avrebbe attinto la spalla e il successivo l’addome" fanno sapere i Carabinieri.



A trovare il cadavere il fratello dell’uomo che ha poi avvertito i genitori e i soccorsi.

Il cadavere sarà inviato a medicina legale mentre il padre e i familiari sono stati sentiti e sottoposti ad accertamenti per escludere altre ipotesi.