Miss Toscana: Emily Bolognesi vince a Lamporecchio e vola a Mestre

La diciassettenne pisana dopo il Galluzzo, Quarrata e Punta Ala è stata la più apprezzata anche nel primo dei sette titoli satellite ottenendo la qualificazione alle prefinali nazionali

Emily Bolognesi di Pisa è Miss Bellessere Be_ Much Toscana 2019.

Estate magica per la giovane concorrente pisana che dopo avere vinto le selezioni del Galluzzo, di Quarrata e Punta Ala è anche la vincitrice del 1° dei 7 titoli satellite in palio per la Toscana e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia che si svolgeranno dal 26 al 29 agosto a Mestre.

La manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale e dai commercianti di Lamporecchio in occasione del 150esimo anniversario della Fiera di Lamporecchio ha riscosso una grande partecipazione ed interesse da parte del pubblico.

Veramente arduo il lavoro della giuria della serata che era presieduta da Alessio Romani in rappresentanza dei commercianti di Lamporecchio e Maria Grazia Rizzo in rappresentanza della Croce Verde di Lamporecchio nel dover selezionare la vincitrice della serata tra il nutrito e qualificato gruppo delle 28 finaliste regionali provenienti da varie località della Toscana ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Bellessere Be_Much Toscana 2019 - EMILY BOLOGNESI - di Pisa 17 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno della Vergine.

2^ Classificata - Miss Brigidino - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del segno della Vergine.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - GINEVRA FIORE PARRINI - di Orentano (PI) . 20 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi castani - del segno del Capricorno.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - CHIARA GORGERI - di S. Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - H. 1,76 - capelli castano-chiaro - occhi azzurri - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - JESSICA DUECENTO - di Prato - 21 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - ALICE GUIDI - di Montignoso (MS) - 19 anni - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Bilancia.



La prima classificata è stata premiata da Alessio Torrigiani sindaco di

Lamporecchio ed ha ricevuto dal signor Leonardo Sabatini della gioielleria Sabatini Emilio di Fucecchio il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

Durante la serata si è svolta per le vie del centro la distribuzione

gratuita dei brigidini prodotto dolciario famoso in tutta Italia.

La serata e stata brillantemente condotta da Raffaello Zanieri, mentre le

acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Rossella, Monica e Martina del gruppo parrucchieri Effetto Capelli con il salone a Fucecchio.

Molto gradito dal numeroso pubblico presente anche l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti-Stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori.

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di

Gerry Stefanelli di Montecatini Terme.

Il prossimo appuntamento con le finali regionali dei titoli satellite è in

programma per stasera mercoledì 7 agosto a Castelnuovo Val di Cecina dove verrà eletta Miss Eleganza Toscana 2019.