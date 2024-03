Elezioni: va in crisi la maggioranza regionale Pd-Italia Viva?

Firenze, 11 marzo - “Noi abbiamo attaccato il Comune a viso aperto su alcuni temi cruciali su cui non siamo d’accordo: sul multificio che prosegue, sullo stadio con i soldi pubblici, su sociale, sicurezza -dichiara Francesco Grazzini, coordinatore di Italia Viva Firenze- Siamo curiosi poi di sapere quali sarebbero queste convergenze che avrebbero trovato con la nuova coalizione a 4 mesi dalla costituzione visto che la pensano diversamente su tutto, a partire da aeroporto e multiutulity. Forse la convergenza l’hanno trovata sull’antirenzismo? Ci accusano di tenere queste posizioni per le poltrone. La nostra storia dimostra il contrario. Chi ci accusa invece potrebbe fare il testimonial di una ditta di divani”.

"Chiediamo che il governatore Eugenio Giani venga a riferire in aula sulla crisi di maggioranza tra Pd e Italia Viva. A Firenze, il candidato sindaco dei renziani sarà proprio la vice di Giani in Regione, Stefania Saccardi, come annunciato dalla stessa e da Renzi nelle scorse ore alla Leopolda. Ai cittadini toscani serve chiarezza politica, e soprattutto serietà: qui si sta facendo un mero discorso di poltrone, mentre sarebbe opportuno e auspicabile che la Saccardi si dimettesse dalla sua carica e che si tornasse a votare per le elezioni regionali nel 2024". Lo dichiara il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, capogruppo al Consiglio regionale della Toscana.

"Italia Viva, è bene ricordarlo - sottolinea Stella - è in maggioranza con il Partito Democratico sia al Comune di Firenze, sia alla Regione Toscana. La situazione è surreale, con la vice di Giani che sfida il partito di Giani al Comune di Firenze. Quando poi la Saccardi dichiara di voler rappresentare l'alternativa anche per gli elettori del centrodestra, in quanto lei garantirebbe la discontinuità rispetto al Pd, siamo alla commedia dell'assurdo, visto che proprio lei nel Pd ha prima militato e poi, da esponente di Italia Viva, ci ha governato e tuttora ci governa. Italia Viva abbia la serietà di lasciare formalmente l'alleanza in Regione e chieda di tornare al voto il prima possibile. Nel frattempo, Giani ci spieghi cosa sta accadendo nella sua coalizione".