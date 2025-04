Elezioni regionali Toscana, Forza Italia mette i paletti

"Prima bisogna fare chiarezza sui temi, poi vengono i nomi dei candidati governatore. Rispetto a tutto questo, noi invitiamo gli alleati a vederci presto e aprire il tavolo del programma, come abbiamo sempre detto, insieme ai parlamentari e ai consiglieri regionali". Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella."Da tempo diciamo che è una ricchezza che il centrodestra per le regionali in Toscana abbia espresso più candidature - sottolinea Stella -. Noi abbiamo messo a disposizione una candidata di grande spessore ed esperienza come il nostro vice segretario nazionale, on. Deborah Bergamini, oltre al sottoscritto. Ma ribadisco la convinzione che prima di pensare al nome del candidato governatore della coalizione, dobbiamo parlare di programmi, ed è urgente un confronto per fare chiarezza e arrivare a una posizione condivisa".

Ancora incerta la data del voto: il periodo più probabile è autunno 2025, novembre in particolare, ma non è escluso uno slittamento al 2026.