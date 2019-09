Al seggio di Palazzo Medici Riccardi, il voto di Dario Nardella e di altri Sindaci e Consiglieri

Sono in corso in Palazzo Medici Riccardi le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. Le operazioni di voto sono cominciate stamani alle 8 e si concluderanno questa sera alle ore 20. Il Sindaco Dario Nardella ha votato questa mattina, intorno alle 9.30, dopo la partenza della manifestazione 'Corri la vita'. Un altro seggio è stato allestito ad Empoli presso la sede del Giudice di pace; lì hanno votato nella mattinata il sindaco di Empoli Brenda Barnini e il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini.

I componenti del Consiglio metropolitano, 18 per la Città Metropolitana di Firenze, sono eletti con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze.

Sono a loro volta eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Firenze.

Le operazioni di scrutinio avranno luogo lunedì 30 settembre 2019 dalle ore 8:00 presso la "Sala Pistelli" di Palazzo Medici Riccardi.