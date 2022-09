Elezioni in Toscana: FdI primo, batosta Pd, M5S davanti a Calenda

Firenze, 26 settembre 2022 – I toscani che hanno votato Fratelli d’Italia primo partito della regione. La sinistra, in tutte le sue anime, esce sconfitta da una tornata elettorale in cui troppo alta è stata l'astensione. L'affluenza è calata di dieci punti rispetto alle elezioni politiche del 2018 e Fratelli d'Italia cresce in quattro anni dal 4% al 26%. Unica soddisfazione per il Pd l'elezione dell'Assessore al Bilancio del Comune di Firenze, Federico Gianassi.

“È il segno tangibile che anche loro, finalmente, non credono più ai spauracchi agitati dalla sinistra in campagna elettorale. I toscani hanno preso coscienza che la sinistra, che ci governa da oltre 50 anni, ha portato la Regione da essere un’eccellenza ad avere un sistema sanitario a pezzi e delle infrastrutture che la rendono una delle Regioni più immobili e arretrate d’Italia. Il Presidente Giani, se vuol continuare a governare nei prossimi tre anni, dovrà farlo con la consapevolezza che l’attuale giunta non rappresenta più la maggioranza dei cittadini.

Fa tenerezza vedere Giani che, pur di giustificare la sua permanenza alla guida della Regione, somma i consensi del centrosinistra a quelli del Terzo polo, dimenticando che Renzi e Calenda hanno fatto una campagna elettorale esclusivamente contro il Pd e oggi stesso hanno annunciato di voler costituire un partito alternativo ai democratici” dichiara Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.

In Toscana il Movimento 5 Stelle si è attestato su una media superiore all’11% sia alla Camera che al Senato, e questo con alcuni risultati particolarmente positivi come il 14,9 % a Livorno, il 12 % a Massa-Carrara e oltre l’11% a Pisa. Gli eletti del Movimento5Stelle in Toscana sono Riccardo Ricciardi e Andrea Quartini per la Camera ed Ettore Licheri per il Senato.

“A nome di tutto il Movimento auguro loro buon lavoro certa che i nostri “toscani” daranno un contributo importante al lavoro in Parlamento. Colgo questa occasione per ringraziare tutta la squadra: i candidati che si sono messi a disposizione e hanno condotto una campagna serrata, incentrata sull’ascolto e sull’incontro con le persone; tutti gli attivisti che ci hanno aiutato e sostenuto nel lavoro quotidiano. Un ringraziamento speciale a Laura Bottici, senatrice uscente, che è stata un riferimento fondamentale per tutti noi e ad Alfonso Bonafede” Irene Galletti, coordinatrice della campagna elettorale del Movimento5Stelle in Toscana e capogruppo in Consiglio Regionale annuncia così l’esito dei risultati delle elezioni politiche.

“C’è un’agenda progressista da portare avanti anche in Toscana, lo faremo tutti insieme e siamo pronti a lavorare con tutti coloro che condivideranno il nostro impegno contro le disuguaglianze e per gli ultimi” ha aggiunto Galletti.