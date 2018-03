Elezioni: i primi dati sull'affluenza alle urne alle 12.00

Seggi elettorali aperti fino alle 23. Al voto anche i candidati

FOTOGRAFIE — Le operazioni di voto per le elezioni politiche 2018 sono state ufficialmente e regolarmente aperte alle 7 di questa mattina. Si vota dalle 7 alle 23, in un'unica giornata, e lo scrutinio inizierà alla chiusura del seggio, stasera alle 23. I cittadini possono richiedere il duplicato della tessera elettorale all'ufficio elettorale ed il rinnovo della carta di identità all'ufficio anagrafe. Entrambi i servizi sono garantiti anche presso gli uffici decentrati. Oggi gli uffici sono aperti straordinariamente per tutta la durata delle votazioni.

"Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia. #elezioni #4marzo". Lo scrive su facebook e twitter Matteo Renzi. Il sottosegretario all'Istruzione Gabriele Toccafondi ha votato stamani a Sesto Fiorentino. Alle 12 è arrivato al seggio della scuola Cavalcanti in via Guerrazzi. Toccafondi è candidato nel collegio uninominale 1 - Firenze-Novoli-Peretola per la Camera dei Deputati. La Vicepresidente del Senato, Rosa Maria Di Giorgi, candidata alla Camera, collegio Uninominale Firenze Scandicci ha votato questa mattina a Firenze. Seguirà lo spoglio al Comitato elettorale in via Forlanini. Il candidato al Senato nel collegio Toscana 02 per "Liberi e Uguali" Alessio Biagioli ha votato questa mattina al seggio numero 10 a Calenzano. Il capolista alla Camera di Fratelli d’Italia in Toscana Giovanni Donzelli ha votato questa mattina alle ore 9 all'istituto comprensivo Iva Pacetti di Prato. Stasera, a partire dalle ore 23, candidati, dirigenti, militanti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia si ritroveranno a Firenze al comitato elettorale di viale Cialdini 5 (zona stadio) per seguire i risultati. Il candidato di Forza Italia alla Camera come capolista nei collegi plurinominali 3 (Firenze, Sesto F.no, Empoli) e 4 (Arezzo, Siena, Grosseto) Stefano Mugnai ha votato quest'oggi alle ore 12 a Montevarchi, presso il seggio n. 1 collocato presso la scuola elementare di piazza Cesare Battisti. La ministra all'Istruzione Valeria Fedeli ha votato stamani all'apertura dei seggi a Pisa. Alle 7.05 è arrivata alla sezione n.12 delle scuole Sauro di via Sant'Agostino a Pisa. La candidata nel collegio uninominale Toscana 06 al Senato, partita poi per Roma per votare per le elezioni regionali del Lazio, rientrerà nel pomeriggio a Pisa per seguire lo spoglio.

Secondo i dati del Viminale, nelle 274 sezioni della Toscana, alle 12 ha votato il 21,17% degli elettori. Alle 12.00 la percentuale dei votanti registrata nel Comune di Prato è stata del 22,09%, pari a 29.114 elettori. Alla stessa ora nelle precedenti elezioni politiche del 2013 si erano recati alle urne il 18,75%, ovvero 25.156 votanti. In tutto gli aventi diritto al voto per il Comune di Prato sono 131.820 per la Camera dei deputati (62.821 uomini e 68.999 donne) e 122.312 per il Senato (57.920 uomini e 64.392 donne).