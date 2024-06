Elezioni comunali: lo scrutinio inizia lunedì 10 giugno alle 14

Come annunciato dal ministero dell’Interno, lo scrutinio per le elezioni comunali dopo il voto dell’8 e 9 giugno avrà inizio lunedì 10 alle 14. Anci Toscana seguirà le operazioni di spoglio con una diretta social sulle sue pagine facebook e twitter a partire dalle 15 di lunedì, con aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti del direttore Simone Gheri. Un servizio che, come negli anni passati, vuole tenere aggiornati amministratori e cittadini sui risultati elettorali.

Ricordiamo che si vota oggi sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domani domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 in contemporanea con le europee. Gli eventuali ballottaggi (per i Comuni oltre i 15mila abitanti, laddove nessun candidato avrà superato il 50% dei voti) si terranno il 23 e 24 giugno. Lo scrutinio per le europee inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Il direttore Gheri, a nome di Anci Toscana, ribadisce l’importanza di andare a votare: votare è una responsabilità collettiva e rappresenta per i cittadini la concreta opportunità per esprimere la propria opinione.

In Toscana andranno al voto 185 Comuni su 273 complessivi (il 67,8 del totale); tra questi, 86 sotto i 5mila abitanti; 65 tra 5 e 15mila abitanti; 34 sopra i 15mila abitanti, compresi tre capoluoghi: Firenze, Livorno e Prato.

Qui la mappa interattiva con la lista allegata.

Qui il vademecum Anci sul voto