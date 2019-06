Elezioni comunali a Prato: alle 19:00 hanno votato 54.683 elettori per il Ballottaggio

Al primo turno alla stessa ora l'affluenza è stata del 56,32%. La chiusura dei seggi alle 23:00

Sono stati 54.683 , pari al 40,51%, su un totale di 134.991 gli elettori del Comune di Prato che alle ore 19 di oggi si sono recati alle urne per il turno di ballottaggio delle Elezioni comunali 2019. Il dato è stato reso noto dal servizio elettorale del Comune di Prato pochi minuti dopo la seconda rilevazione in tutti i 179 seggi pratesi (177 sul territorio più 2 mobili all'ospedale di Prato). Alla stessa ora nelle precedenti Elezioni amministrative del 2014 aveva votato il 51,59%, oltre 11 punti in più, mentre al primo turno del 26 maggio scorso l'affluenza era del 56,32%. Nel ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009 alle 19 l'affluenza era del 36,32%, 4 punti percentuali in meno rispetto ad oggi. Il dato è leggermente superiore all'affluenza negli altri Comuni e capoluoghi italiani in cui si vota, pari al 38%, in linea con quello di Livorno (38,16%). Le urne saranno aperte fino alle 23 e lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura del seggio.