Elezioni a Prato: il paradosso della tramvia

Prato è vittima di una narrazione bidimensionale: per molti è solo il distretto tessile d'Europa o, peggio, una sbiadita appendice industriale di Firenze. Eppure, osservando con attenzione le dinamiche politiche e urbanistiche attuali, emerge il ritratto di una città in metamorfosi, sospesa tra il desiderio di modernità e il rischio di restare intrappolata in vecchi schemi.

Oggi la città si trova a un bivio decisivo. Da un lato, il dibattito su infrastrutture mastodontiche che promettono collegamenti rapidi ma minacciano di saturare il territorio; dall'altro, la riscoperta di un'identità culturale e industriale.

Il progetto della tramvia Prato-Firenze, presentato come l'opera del secolo, sta sollevando critiche feroci che ne mettono in dubbio l'effettiva utilità. Secondo l'analisi tecnica di Claudiu Stanasel (Lega), l'opera rischia di trasformarsi in un "regalo avvelenato" per la cittadinanza. Il problema principale è la sovrapposizione: il tracciato del tram andrebbe a ricalcare assi viari già ampiamente coperti.

I dati raccolti dalla Lega pratese evidenziano una realtà di saturazione: la Stazione FS conta già oltre 1.240 corse settimanali, mentre l'asse Vittorio Veneto/Europa ne registra 1.130. Inserire un binario su queste arterie significherebbe, per l'opposizione, paralizzare il traffico senza offrire un reale valore aggiunto. Stanasel sottolinea un'amara ironia urbanistica: il tram diventerebbe utile solo dopo aver attraversato chilometri di fabbriche dove i lavoratori pratesi spesso non hanno mai messo piede. Inoltre, emerge il "paradosso dell'aperitivo": mentre si spendono milioni per il ferro, il trasporto pubblico scompare dopo le 20:00, lasciando giovani e lavoratori notturni nel deserto dei collegamenti, mentre frazioni come Paperino e Mezzana rischiano l'isolamento a causa di possibili tagli al trasporto su gomma.

«È noto che l’assessora preferisca la comodità della sua auto per andare a Firenze. È facile disegnare linee sulla mappa quando non si deve aspettare un'ora alla fermata sotto il sole o la pioggia.» dichiara Claudiu Stanasel.

Se la mobilità divide, la cultura potrebbe essere il terreno su cui Prato costruisce la sua indipendenza da Firenze. La visione proposta da Aldo Godi (Fratelli d'Italia) suggerisce di smettere di rincorrere il modello del capoluogo per puntare sull'archeologia industriale. Questo "oro grigio" — i complessi tessili dismessi e già censiti — rappresenta un patrimonio identitario che nessun altro possiede e che può intercettare un turismo qualificato, in fuga dall'overtourism fiorentino.

L'idea è trasformare le fabbriche in motori di rigenerazione urbana, integrando questa storia produttiva con le eccellenze artistiche "tradizionali": dagli affreschi di Filippo Lippi in Duomo alla basilica di Santa Maria delle Carceri, fino ai complessi di San Domenico e San Francesco. Questa strategia ha trovato terreno fertile nel dialogo con Federalberghi e il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. L'obiettivo è costruire un'identità riconoscibile che passi da città meramente manifatturiera a destinazione culturale moderna. Tuttavia, per abitare questi spazi rigenerati, non basta il cemento: serve un tessuto sociale solido che ne rappresenti l'anima vitale.

La transizione da "fabbrica del mondo" a città della cultura richiede una coesione sociale che la lista Biffoni Sindaco identifica nella "co-progettazione". Chiara Berni e Roberto Provenzano sottolineano come il volontariato non debba più essere un semplice tappabuchi per le carenze del pubblico, ma un partner strategico che metta a disposizione dell'amministrazione la conoscenza capillare del territorio.

Ma se la filosofia del volontariato è il collante, lo sport ne è il braccio operativo, ed è qui che emergono le criticità tecniche. Cristiana Scirocco e Bernardo D'Alò denunciano come la carenza di spazi stia favorendo l'abbandono sportivo adolescenziale. I casi concreti sono emblematici: la Pugilistica Pratese è ancora in attesa di un impianto che le era stato espressamente preventivato, mentre la chiusura di campi storici come lo Scirea a Chiesanuova ha lasciato diverse società senza casa. Senza strutture sicure e moderne, il rischio è che il potenziale educativo dello sport si disperda, lasciando i giovani nell'isolamento.

«I volontari non devono servire solo per coprire le carenze del pubblico, ma creare una co-progettazione dove l’amministrazione pubblica mette le risorse e i cittadini mettono la conoscenza capillare del territorio a favore di tutti.» è l'Appello di Chiara Berni e Roberto Provenzano sulla cittadinanza attiva.

Ogni visione di sviluppo, sia essa culturale o sociale, crolla se mancano le fondamenta della sicurezza ambientale. La vulnerabilità di Prato è emersa drammaticamente con l'alluvione del 2023. Gabriele Alberti (PD) riconosce che, sebbene molto sia stato fatto in questi anni per la manutenzione, molto resta ancora da fare per trasformare la tutela del territorio in una "strategia permanente di prevenzione".

Le aree critiche sono state chiaramente identificate: via di Casale, Fatticci, Calice e Caserane. Questi quartieri, preziosi per il loro valore paesaggistico, necessitano di interventi strutturali urgenti e di un coordinamento serrato con la Regione Toscana per reperire i finanziamenti necessari. La sfida politica è chiara: la sicurezza idrogeologica deve diventare la priorità amministrativa assoluta, perché proteggere la bellezza naturalistica di Prato significa, prima di tutto, proteggere le persone che la abitano.

La sfida è trasformare le proprie criticità — le fabbriche vuote, la fragilità idrica, la saturazione del traffico — in opportunità di rigenerazione. Il futuro di Prato dipenderà dalla capacità di far convergere queste istanze in un progetto coerente, dove il passato industriale diventa cultura e dove la sicurezza del territorio è la base per una crescita inclusiva.