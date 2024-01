Elezioni 2024: Sara Funaro si candida alla guida della città

Ieri è stata la serata del Pd fiorentino e della coalizione di centrosinistra. La presentazione della candidatura di Sara Funaro ai cittadini è stata accolta con calore da 2.000 persone che hanno affollato il Palazzo dei Congressi, alcune centinaia addirittura non riuscendo neppure a entrare.

“Non si è mai vista una Sala Rossa del Palacongressi così gremita e questa partecipazione così ampia è motivo di grande soddisfazione e di stimolo ancora più forte per continuare uniti nel lavoro che stiamo facendo insieme ai cittadini per costruire, al fianco di Sara Funaro, la Firenze di domani” dichiara il segretario cittadino del Partito democratico Andrea Ceccarelli.

“Una serata fantastica, ricca di emozioni e con una partecipazione che non si vedeva da tanto. La candidatura di Sara Funaro a sindaca di Firenze per il centrosinistra mobilita l’amore per la bella politica e per la nostra Firenze: duemila persone si sono ritrovate unite al Palazzo dei Congressi per costruire insieme il futuro della città, pronte a mettersi in cammino insieme a Sara che ha competenze, talento e passione per guidarci in questa sfida così decisiva per le sorti della nostra città. Siamo pronti a sostenerla, percorrendo la strada verso le amministrative di giugno ogni giorno al suo fianco, tutti insieme, consapevoli della nostra forza, determinati e combattivi per vincere la sfida elettorale che ci attende” dichiara l’onorevole dem Federico Gianassi.