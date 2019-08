Livorno: la seconda giornata di "Effetto Venezia"

Anche giovedì 1 agosto nutrito programma di eventi per tutti, grandi e bambini. In poiazza del Luogo Pio il polistrumentista Francesco Motta

Ascoltare musica, cenare a lume di candela lungo i canali, addentrarsi in una cripta per visitare una mostra, seguire un tour alla scoperta di Modigliani. Tutto questo è Effetto Venezia (31 luglio – 4 agosto) la grande festa dell’estate livornese che anche in seconda serata di programmazione (giovedì 1 agosto) riserva un nutrito programma di eventi per tutti, grandi e bambini.

Sul main stage di piazza del Luogo Pio (ore 22), Francesco Motta, polistrumentista livornese, presenterà il nuovo live set. Ad accompagnarlo Federico Camici basso, Giorgio Maria Condemi chitarre, Matteo Scannicchio tastiere, Carmine Iuvone violoncello e Cesare Petulicchiobatteria. Tutte le info sul tour sono disponibili su www.mottasonoio.com.

Si potranno ascoltare musiche di Hayden e Van Beethoven a palazzo Huigens (ore 21.30) con il quartetto Kaleidos, giovani talenti del Livorno Music Festival mentre i più grandi successi Soul &dance-pop saranno proposti nello spazio Blues di Largo Strozzi a partire dalle 21.30. E poi corali, band ed esibizioni di ballo.

Da non perdere le tante mostre allestite nelle strutture culturali del quartiere. Mostre fotografiche, pittoriche e non solo. Ai Bottini dell’Olio (sede della Biblioteca Labronica) in esposizione le affiche di Leonetto Cappiello dedicate alla stagione balneare livornese dei primi Novecento; in Fortezza Nuova la mostra fotografica “I Believe” su progetto di Matteo Fantolini con splendidi scatti di viaggio mentre nella cripta della Chiesa di Santa Caterina la personale di Silvia Bartolini “La forma del silenzio” con le sue fluttuanti ed evanescenti meduse.

Tante occasioni di svago, non ultima, al Mercato Centrale, la possibilità di imparare a cucinare un piatto labronico con lo showcooking de Il Bocca.

Questo e tanto altro ancora a "Effetto Venezia". Programma completo in https://www.livorno-effettovenezia.it/