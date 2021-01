Effetto Arancione, più gente a Firenze nelle strade dello shopping

Pomeriggio di 4 gennaio con il centro "vivo" ma domani e dopodomani sarà di nuovo Zona Rossa

FOTOGRAFIE. Effetto Arancione sullo shopping oggi pomeriggio a Firenze. La possibilità di muoversi liberamente per tutto il territorio comunale ha indotto molti fiorentini a fare una passeggiata per le strade e le piazze più gettonate del centro.

Davanti ad alcuni negozi si registrava anche una composta fila di persone in attesa del proprio turno di ingresso.

A testimonianza della quantità considerevole di persone in centro, anche un venditore di palloncini.

Domani e per l'Epifania tutta l'Italia sarà Zona Rossa e non ci sarà la libertà di movimento per cui presumibilmente non ci sarà tutto questo movimento.