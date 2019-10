Educazione stradale: i vigili insegnano ai bambini

Staamani le pattuglie dei reparti a cavallo, territoriale, dei ciclisti e di Vigilandia hanno incontrato quattro classi della scuola primaria Balducci del Quartiere 5

Riprendono gli appuntamenti mirati all’educazione stradale da parte della Polizia Municipale. Questa mattina le pattuglie dei reparti a cavallo, territoriale, dei ciclisti e di Vigilandia nell’ambito del progetto “Cinque Piazze per cinque Quartieri”, hanno incontrato quattro classi della scuola primaria Balducci del Quartiere 5.

Gli agenti hanno accompagnato gli alunni lungo tutto il percorso dalla scuola fino a piazza Garibaldi dove hanno spiegato ai bambini in cosa consistono le attività dei vari reparti della Polizia Municipale. Inoltre è stato mostrato loro come si cammina correttamente per le strade, per esempio attraversando sulle strisce e facendo attenzione ai segnali stradali.

Alle maestre è stato regalato un gilet giallo con la scritta “Vigilandia”, utile per le uscite delle classi. Il prossimo appuntamento è fissato il 29 ottobre con ulteriori classi della scuola Balducci e poi a novembre (il 5 ed il 12) sarà la volta della scuola Baracca, con incontri sempre in piazza Garibaldi.