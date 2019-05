Edilizia popolare, in Toscana nuovi alloggi da edifici abbandonati nel degrado

I nuovi alloggi saranno realizzati nei Comuni di Bibbiena, Capolona, Civitella Val di Chiana e Cortona e sostituiranno l'intervento di nuova edilizia popolare previsto ad Arezzo

La Giunta regionale ha approvato una delibera, proposta dall'assessore regionale alla casa, che recepisce la proposta del Lode di Arezzo di dare risposta all'emergenza abitativa disponendo la realizzazione nuovi alloggi. In provincia di Arezzo saranno realizzati 28 nuovi alloggi di edilizia popolare, partendo dal recupero di 5 edifici oggi abbandonati ed in situazione di degrado.

L'assessore regionale alla casa ha sottolineato che realizzare 28 nuovi alloggi di edilizia pubblica residenziale attraverso il recupero di cinque grandi edifici dismessi, consente di aumentare la disponibilità di alloggi popolari senza consumare nuovo suolo, in linea con lo spirito della leggere regionale 65/2014 sul paesaggio, e al tempo stesso di prevenire o recuperare situazioni di degrado urbano.

Gli interventi verranno realizzati a:

Bibbiena: 10 alloggi nell'ex convento di S. Lorenzo, per un valore di € 1.650.000. Il complesso è situato nel centro storico di Bibbiena. Gli alloggi saranno realizzati fra piano terra e primo piano, per una superficie totale di pari a 678 mq. Verranno realizzati tre alloggi piccoli, tre medi e quattro grandi.

Capolona: 4 alloggi nella ex scuola San Martino, per un valore di € 720.000. Il fabbricato, originariamente destinato ad una funzione scolastica e successivamente riconvertito ad uso abitativo, è attualmente abbandonato. L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio. Il progetto prevede due piani più un'autorimessa seminterrata, con una superficie utile per gli appartamenti pari a mq. 260.

Civitella Val di Chiana: 10 alloggi nella ex Villa Pecchioli, per un valore di € 1.600.000. E' previsto l'acquisto del complesso edilizio "Villa Pecchioli" dalla Diocesi di Arezzo. L'edificio sarà recuperato e vi saranno realizzati 10 alloggi di vari tagli. La superficie abitativa è stata stimata in 662 mq.

Cortona: 4 alloggi, di cui 2 (di taglio medio, superficie complessiva di 130 mq) a Farneta, per un valore di € 300.000. Gli altri 2 alloggi (di taglio medio, superficie complessiva di 150 mq) saranno ricavati nella ex scuola in località San Lorenzo, anch'essa attualmente inutilizzata, per un valore di € 400.000.

Le risorse necessarie ammontano in totale a € 4.670.000. La Regione Toscana ha autorizzato Arezzo Casa ad utilizzare le risorse presenti nelle contabilità speciali, per un ammontare pari a € 3.700.000, ed ha concesso un contributo diretto per i restanti € 970.000.

I lavori di ciascun intervento dovranno concludersi entro 3 anni dal loro inizio.