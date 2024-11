E' morto Roberto Nappi, fondatore del Corriere Marittimo

Fondatore e Direttore per 40 anni del Corriere Marittimo, il giornalista livornese è morto oggi all'età di 92 anni. Era stato corrispondente di economia marittima per i porti di Livorno, Marina di Carrara e La Spezia per 20 anni per il Sole 24 Ore, Capo servizio Cronaca e Redazione Esteri del Tirreno sino al 1989 e contemporaneamente Corrispondente da Livorno per l'agenzia ANSA.

La sua carriera era iniziata alla redazione del Telegrafo nel 1958. mentre negli anni '70 aveva ricoperto l'incarico di Capo servizio della redazione Esteri al Resto del Carlino. Lascia la moglie Giuliana e la figlia Lucia, che da qualche anno ha preso le redini della sua creatura editoriale. L'altra figlia Paola, anch'ella giornalista, è deceduta invece negli anni scorsi.