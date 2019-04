E' morto Massimo Bordin, la voce di Radio Radicale

La scomparsa di Massimo Bordin

Voce storica dell'emittente radiofonica

La scomparsa di Massimo Bordin, nel perfetto stile di Radio Radicale, resterà impressa nella registrazione audio "L'annuncio della scomparsa di Massimo Bordin", registrata mercoledì 17 aprile 2019 alle 14:43.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti esprime il suo cordoglio per la scomparsa di una delle voci storiche di Radio Radicale. Il giornalista aveva 67 anni, è stato direttore dell'emittente dal 1991 al 2010 e poi curatore della storica rubrica 'Stampa e Regime', rassegna stampa dedicata ai temi di politica e attualità della giornata.

Il presidente della Regione Toscana si è detto profondamente colpito e commosso alla notizia della scomparsa di Massimo Bordin, la cui voce indipendente e autorevole, le analisi e le osservazioni sono state per anni preziosissimi contributi al confronto democratico di tutto il Paese. Secondo il presidente della Toscana, la battaglia affinché Radio Radicale non chiuda e il Governo ritorni sui suoi passi riguardo alla cessazione della convenzione con l'emittente trova nella memoria dell'impegno e della passione di Bordin un motivo in più per essere combattuta.