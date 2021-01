E' morto Giorgio Mariani

Fondò La Maschera, la pubblicazione di eventi dello spettacolo

E' morto domenica, vinto da una dolorosa malattia, Giorgio Mariani, imprenditore commerciale ed editore fiorentino. Originario della Puglia era cresciuto a Firenze, dove ha sviluppato la sua attività imprenditoriale. Negli anni '90, insieme ai fratelli Romano, ha fondato La Maschera, il foglio settimanale di informazione dello spettacolo. Un'abitudine di consultazione per i fiorentini che vogliono organizzare la propria serata, dopo la cessazione della storica Civetta.

Le onoranze funebri si svolgeranno oggi, alle ore 15.30, in forma civile, presso le Cappelle del Commiato Ofisa, in Via delle Panche, 56.