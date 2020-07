È iniziata l’estate ad Acqua Village

Marcello Padroni: «Siamo soddisfatti dell’avvio della stagione»

Da inizio luglio i parchi acquatici del divertimento Acqua Village di Cecina e Follonica sono aperti tutti i giorni.

«Siamo soddisfatti dell’avvio della stagione – dichiara il proprietario Marcello Padroni –: la gestione dei parchi acquatici è stata organizzata con la massima attenzione per garantire piena sicurezza e tanto divertimento a chi vuole trascorrere una giornata ad Acqua Village. Ci sono a disposizione spazi aperti molto ampi, con attrazioni tutte funzionanti, adatte a tutti: dalla piscina per i piccoli a quella per i grandi, dallo scivolo emozionante all’idromassaggio. In più, per dare la possibilità di trascorrere una giornata di totale relax, abbiamo attivato alcune promozioni speciali che i clienti possono trovare sul nostro sito. Da oltre venticinque anni lavoriamo nel settore del divertimento: il nostro obiettivo è regalare ore di spensieratezza a chi sceglie di venire ad Acqua Village e in questa stagione quell’obiettivo è ancora più importante da raggiungere. La scelta di aprire non è stata semplice ma volevamo dare un segnale positivo al territorio, ai nostri dipendenti e al settore ricettivo, consapevoli che non sarebbe stata una stagione uguale alle altre». Il piano di sicurezza anti-contagio da Covid-19 è stato attuato nei minimi dettagli, tenuto inoltre conto che le piscine hanno un dosaggio di cloro (previsto dalle normative Asl) che, com’è noto, ha un grande potere disinfettante. Tutte le indicazioni da seguire da parte degli ospiti sono sul sito di Acqua Village e all’interno dei parchi acquatici. «La sensazione, dopo i primi giorni di apertura delle nostre strutture, è che c’è voglia di divertirsi e il divertimento in sicurezza è proprio quello che offriamo nei nostri parchi».