Due volte Malika Ayane a Firenze

Doppio concerto, al Tenax e al Teatro Verdi. DOMINO TOUR 2018 - Il nuovo tour tra teatri e club che segna il ritorno di Malika con l’album “Domino”.

Mercoledì 28 novembre la vedremo in versione club sul palco del Tenax, la sera seguente, giovedì 29 novembre Malika sarà in concerto tra i velluti del Teatro Verdi.



Dimensioni diverse e un comune denominatore: il nuovo album “Domino”, 10 canzoni scritte dalla cantautrice milanese negli ultimi due, intensi, anni di lavoro, due anni trascorsi a guardarsi dentro e intorno, alla ricerca di punti di vista sempre nuovi e diversi per offrire al mondo le sue emozioni in parole e musica.



Il Domino Tour riparte da un esperimento iniziato con il precedente Naif Club Tour: due tappe in ogni città, brani presentati in modi completamente diversi, elementi di arrangiamento che si mescolano andando strade apparentemente separate eppure fatte della stessa anima.



I concerti nei teatri sono caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti; sul palcoscenico Malika è accompagnata da Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra.



Nei club gli stessi brani sono riportati allo scheletro, con una concezione più ruvida ed essenziale; sul palco, in questa versione, la cantautrice milanese è al synth, Jacopo Bertacco alla chitarra, Nico Lippolis alla batteria.

I biglietti

posto unico Tenax 25 euro, posti numerati Teatro Verdi da 25 a 40 euro.

Sono disponibili nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online su www.ticketone.it.

Disponibile anche un pacchetto Tenax + Teatro Verdi al prezzo speciale di 55 euro.





Mercoledì 28 novembre 2018 - ore 21

Tenax - via Pratese, 46 – Firenze



Giovedì 29 novembre 2018 – ore 20,45

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze



Il Domino Tour di Malika Ayane è prodotto da Massimo Levantini per 1 Day. Media partner ufficiale RTL 102.5.



