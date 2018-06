Droga a Firenze: 20 panetti nel portapacchi di una bicicletta a Porta al Prato

Era stato già in passato denunciato per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Firenze, nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto un cittadino nordafricano, nella zona di Porta al Prato, per detenzione di 2 kg di Hashish.

L’individuazione dello spacciatore di nazionalità marocchina di 28 anni è avvenuta nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio svolto dal personale del Gruppo di Firenze in servizio di pubblica utilità “117”, che avevano notato un atteggiamento alquanto anomalo assunto dal giovane straniero intercettato nella zona di Porta al Prato il quale aveva parcheggiato, poco prima, una bicicletta nelle immediate adiacenze, allontanandosi repentinamente.

Tale circostanza sospetta, unita al fatto che la persona era stata già in passato denunciata per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, induceva i militari a fermarlo al fine di svolgere approfonditi controlli sulla sua persona e sul mezzo di locomozione nella sua disponibilità.

In effetti, la perquisizione eseguita sulla persona e all’interno del portapacchi applicato sulla bicicletta permetteva di rinvenire 2 kg di HASHISH suddivisi in 20 panetti, 4 smartphone dotati di altrettante schede SIM e denaro contante per Euro 750; mentre, la successiva perquisizione presso il suo domicilio, ubicato nel Comune di Scandicci consentiva di trovare un bilancino elettronico di precisione, un coltello con tracce di HASHISH sulle parti da taglio, ulteriori 2 telefoni cellulari e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Alla luce delle circostanze emerse, il soggetto marocchino - risultato anche irregolare ai fini del permesso di soggiorno - è stato arrestato e, su disposizione del Magistrato di turno – Sost. Proc. Dott. Sandro Cutrignelli della Procura della Repubblica di Firenze –, è stato associato presso la Casa Circondariale di Sollicciano (FI) a disposizione dell’A.G. inquirente.