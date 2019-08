Dothraki, zombie, jedi, robot e pirati abbandonano Vinci

Fotogallery - Alessandro Rella Photo Press.it

S’è conclusa la kermesse che per tre giorni ha animato il centro storico del paese che ha dato i natali a Leonardo.

FOTOGRAFIE — C’erano anche gli zombie alla 15esima edizione della Festa dell’Unicorno a Vinci. Ma… niente paura, ché di loro si occupavano Rick Grimes, Daryl Dixon e gli altri protagonisti della seguitissima serie tivù “The Walking Dead”.

S’è conclusa col tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio la kermesse che per tre giorni ha animato il centro storico del paese che ha dato i natali al Genio. Dallo scorso venerdì 26 luglio il comune dell’empolese è stato, infatti, invaso da magiche creature, eroi d’ogni epoca, mostri terrificanti e incantevoli principesse.

E come da tradizione non sono mancati i tantissimi visitatori, solo nella prima giornata l’organizzazione ne ha contati 8 mila.

Nove le aree tematiche in cui era suddiviso il centro storico di Vinci: dalla “Cittadella dei Cavalieri” dov’era possibile vedere il tipico accampamento medievale oppure assistere a uno spettacolo di falconeria, alla “Baia dei Pirati” con le mitologiche sirene pronte ad ammaliare gli spettatori grandi e piccoli, passando ovviamente per “La Valle del Vapore” zona interamente dedicata allo steampunk, dove incredibili marchingegni facevano bella mostra di loro, oppure “La Città degli Incubi”, con strane creature che spuntavano da ogni angolo.

Non sono mancate le iniziative rivolte ai più piccoli, trucca bimbi, spazio Lego, allestimento di dinosauri, laboratori… Così come i cosplayers, giunti un po’ da tutta la Toscana (ma non solo) per partecipare al contest valido per la qualificazione al Campionato Nazionale di Cosplay che si svolgerà in occasione della prossima Lucca Comics & Games.

Da segnalare anche lo spazio dedicato ai giochi elettronici vintage, con i cabinati che riproducevano i titoli più in voga negli anni Ottanta del secolo scorso.

L’appuntamento, per tutti gli appassionati del genere o anche solo per i curiosi, è alla prossima primavera, quando la Festa dell’Unicorno dovrebbe spostarsi alla Fortezza da Basso di Firenze per la seconda edizione del Firenze Fantasy… draghi ed elfi, orchi e cavalieri torneranno ad animare Vinci a luglio del 2020.