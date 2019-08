Doppio intervento in via dei Massoni, strada chiusa fino al 6 agosto

Lavori e disagi per i cittadini a partire da lunedì 29 luglio

Da lunedì 29 luglio inizieranno alcuni interventi in via dei Massoni con chiusura della strada da via di Careggi a via Bolognese. Il primo sarà effettuato da Toscana Energia e riguarda un allaccio alla rete di distribuzione del gas all’altezza del numero civico 26. Questo lavoro terminerà il 30 luglio.

A seguire prenderà il via il ripristino della pavimentazione stradale con divieto di transito fino al 6 agosto. Le lavorazioni saranno effettuate nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 14-19. Sono previste deroghe per i mezzi di soccorso e i veicoli diretti/in uscita dai passi carrabili.