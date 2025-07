Doppio appuntamento con le selezioni di Miss Toscana

Doppio appuntamento nel giro di ventiquattro ore per la kermesse delle selezioni di Miss Toscana. Sono in programma una serata che fa parte ormai da tempo degli appuntamenti estivi ma anche una novità assoluta che permetterà alla ragazza che vincerà di approdare direttamente alla semifinale nazionale di Miss Italia in programma ai primi di settembre nelle Marche.

Ma andiamo con ordine. Domani sera, venerdì 25 luglio, verrà eletta Miss Marina di Salivoli. A fare da location alla festa della bellezza sarà l’elegante cornice del porto turistico di Marina di Salivoli (Livorno). La selezione, come spiegano gli organizzatori,va ad inserirsi nel cartellone degli eventi organizzati dalla direzione del porto inaugurato nell'agosto 2000 e situato a nord-ovest dal centro di Piombino, di fronte all'Isola d’Elba.

Si inizia alle ore 21,30 con le splendide aspiranti miss che arrivano da tutta la Regione e si sfideranno per la conquista della fascia di Miss Marina di Salivoli.

A presentare le ragazze sarà l’attore e intrattenitore Gaetano Gennai. L’ingresso è libero con possibilità di prenotare tavoli per cena e spettacolo grazie alla collaborazione del bar-ristorante “La cambusa” (telefono 0565-40479).

Ventiquattro ore dopo la carovana di Miss Toscana si trasferirà a Pistoia e precisamente nel nuovissimo e sfavillante Naturart Village nel cuore verde della città, la nuova casa-showroom Giorgio Tesi Group (https://naturartvillage.com).Qui sabato sera 26 luglio, sempre alle 21,30, si assegnerà il titolo speciale di “Miss Granducato 2025”.

Anche in questaoccasione l’evento sarà presentato da Gaetano Gennai.

L’appuntamento è importante perché permette alla ragazza vincitrice di avere direttamente il pass per le semifinali di Miss Italia. Sarà una delle componenti del gruppo delle ragazze toscane che arriveranno nelle Marche. Già una di loro ha centrato questo risultato. E’ Lucrezia Lunardi di Vinci (Firenze) che in virtù della conquista di Miss Firenze ha piazzato un colpo importante.

Anche a Pistoia le oltre venti ragazze in gara arriveranno da tutta la nostra regione. L’ingresso è libero con possibilità di prenotare itavoli al numero 348-4051326.