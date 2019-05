Dopo uno scippo si ferma ad acquistare eroina: in manette

La Polizia ha arrestato un 48enne che aveva rubato una borsa sul lungarno e poi era andato alle Cascine per la droga. Per gli investigatori potrebbe essere uno scippatore seriale

La Polizia di Stato ha arrestato un 48enne originario del barese che prima ha scippato la borsa dal cestino della bici di una ciclista su Lungarno Torrigiani e poi si è fermato alle Cascine a comprare una dose di eroina.

L’uomo non poteva immaginare che si sarebbe imbattuto negli Agenti del Commissariato di Rifredi, impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Mercoledì pomeriggio i poliziotti lo hanno infatti sorpreso mentre stava acquistando droga in via degli Olmi da un cittadino nigeriano, a sua volta denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli stessi investigatori, non ci hanno messo molto per ricollegare il cliente del pusher all’autore di uno scippo avvenuto poco prima sui lungarni e per il quale la Sala Operativa 113 della Questura di Firenze aveva diramato le ricerche via radio a tutte le pattuglie sul territorio.

Da sotto la sella dello scooter, a bordo del quale stava viaggiando il 48enne, è subito saltata fuori la borsa scippata alla donna su Lungarno Torrigiani insieme ad un paio di Iphone.

Dai primi riscontri entrambi gli smartphone sono risultati il bottino di altri scippi messi a segno, con le stesse modalità, in Lungarno Santa Rosa e via della Chiesa a Firenze; inoltre, anche il motociclo sul quale viaggiava l’uomo era provento di furto.