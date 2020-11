Rinasce Arcigay a Firenze, dopo oltre 15 anni

Presidente è Mauro Scopelliti: "Altre Sponde non è solo un gioco di parole, ma una nuova visione di inclusività, dove tutte e tutti potranno sentirsi a casa". Nel direttivo anche Vincent Vallon, Licio Vessi, Giulio Meoni, Niccolò Giannini, Daniele Bonaiuti, Giulia Biscardi, Costanza Mascilli Migliorini e Matteo Tombesi

Il Consiglio nazionale di Arcigay, riunitosi sabato e domenica scorsi in modalità online, ha approvato l'affiliazione del circolo "Altre Sponde" di Firenze alla rete nazionale di Arcigay. "Dopo oltre 15 anni - commenta Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay - torna un presidio Arcigay nel capoluogo toscano. Un fatto per noi importante, un risultato che da tempo inseguivamo e che finalmente raggiungiamo grazie a una squadra forte di attiviste e attivisti che ringrazio di cuore e ai quali rivolgo il benvenuto da parte di tutta l'associazione. Con l'ingresso di Arcigay Firenze Altre Sponde nella nostra rete si rafforza la presenza di Arcigay in Toscana, regione pioniera nell'affermazione dei diritti delle persone lgbti+, dove già siamo attivi nelle città di Pisa, Siena, Livorno, Arezzo e Pistoia. Inoltre, i circoli affiliati ad Arcigay raggiungono, con il voto in consiglio nazionale di sabato, quota settanta: un numero che testimonia la capillarità della presenza della nostra associazione in tutto il territorio nazionale". "Quando apre un nuovo presidio che allarga l'orizzonte dei diritti - dichiara Jacopo Forconi, presidente di Arci Firenze -, l'Arci è sempre al suo fianco. Poter celebrare questa novità in un anno così complicato assume un significato ancor più importante e salutiamo quindi con grande piacere l'inizio delle attività di Altre Sponde che con l'affiliazione ad Arcigay contribuirà non solo ad arricchire il panorama associativo della nostra comunità ma rappresenterà per noi un soggetto prezioso di collaborazione futura". "In un momento così difficile per tutte e tutti - dichiara Mauro Scopelliti, presidente di Arcigay Firenze Altre Sponde - la comunità reagisce, si sostiene e si organizza. Sarà un atto di rinascita e di nuovo slancio in vista delle rivendicazioni e istanze che porteremo avanti insieme. Altre Sponde non è solo un gioco di parole, ma una nuova visione di inclusività, dove tutte e tutti potranno sentirsi a casa".

Oltre al presidente Scopelliti, compongono il direttivo di Arcigay Firenze Altre Sponde Vincent Vallon, Licio Vessi, Giulio Meoni, Niccolò Giannini, Daniele Bonaiuti, Giulia Biscardi, Costanza Mascilli Migliorini, Matteo Tombesi.