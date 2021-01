Dopo Napoli-Fiorentina le viola contro San Marino: full time gigliato oggi

ph Acf Fiorentina

La gara maschile inizierà alle 12,30, quella femminile alle 14,30 (diretta streaming)

La Serie A Femminile torna a Firenze: oggi nell’arena del Bozzi scenderanno in campo la Fiorentina e il San Marino Academy. Il calcio di inizio è previsto alle ore 14.30 con live streaming sui canali viola e sull’app ufficiale. La partita inizierà subito dopo la fine di Napoli-Fiorentina di serie A maschile, che si giocherà alle 12,30. Quindi per gli appassionati quasi 4 ore di full timeviola oggi.

Sarà la prima partita senza Tatiana Bonetti, che la società ha lasciato partire destinazione Atletico Madrid.

Nello scorso turno di Campionato - il 12/13 Dicembre 2020 - la Fiorentina era costretta al pareggio in casa dell’Empoli per 1-1, mentre il San Marino Academy vinceva 4-2 in casa contro il Bari, una vittoria importantissima in chiave salvezza.



Da quel weekend ne è passata di acqua sotto ai ponti, specialmente per la Fiorentina che ha giocato la Supercoppa a Chiavari senza molte calciatrici e senza Mister Antonio Cincotta.

“Sto continuando a gestire allenamenti a distanza” commenta il tecnico “e voglio sfruttare l’occasione per ringraziare il mio staff: stanno facendo un grande lavoro che minimizza la mia assenza e mi permette di essere quasi lì con loro. Per ora solo in video, ma gli allenamenti proseguono con costanza e competenza come sempre”.



Resta la fatica di Supercoppa e qualche assenza di troppo. “C’è voglia di riscatto dopo la Supercoppa” assicura Mister Cincotta “ora cercheremo di concentrarci sul campionato. Rosa? Purtroppo non recuperiamo nessuna delle calciatrici che erano indisponibili e a questa lista si aggiungono Neto e Arnth. È un momento complesso perché non abbiamo molte calciatrici da schierare ma siamo fiduciosi. La rosa ha tante pedine e chi c’è e c’è stato ha sempre dimostrato di essere all’altezza. Andiamo avanti con ottimismo e con il contributo delle nostre giovani".

San Marino, terzultima in classifica a poche lunghezze dal Verona, non farà sconti per trovare punti salvezza.

“Esatto, San Marino è una gara da non sottovalutare, è cresciuta e deve cercare i punti per restare in Serie A. Avremo poi diversi scontri con l’Inter, lì vedremo se recuperando qualche giocatrice potremo far tirare il fiati a qualcuno. Tutte queste assenze permettono poco ricambio e poche scelte tattiche, dovremo preparaci bene”.

Agenda densa di impegni per la Fiorentina che sfiderà oggi alle 14.30 il San Marino e il 24 Gennaio in trasferta l’Inter in Campionato. La settimana successiva (30-31 Gennaio), le Viola torneranno a Milano per l’andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia sempre contro l'Inter, poi il 7 Febbraio riceveranno il Napoli e il 13-14 Febbraio attenderanno le nerazzurre al Bozzi per il ritorno del turno di Coppa Italia.