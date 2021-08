Donare il sangue, un gesto di cuore

Prima dona e poi parti per le vacanze. Questo è l'appello che la Regione Toscana, assieme ad Avis, Fratres e Anpas, rivolge a tutti i cittadini tra i 18 e i 65 anni. I donatori attivi in Toscana sono circa 140mila e la raccolta non si è mai fermata durante l'emergenza sanitaria ma il periodo estivo è quello in cui si registra un aumento della domanda e le donazioni programmate non sono in questo momento sufficienti a far fronte alle necessità. per questo è importante che chi è già donatore contatti l’associazione di appartenenza o il servizio trasfusionale di riferimento e prenoti la sua donazione. Chi invece non ha mai donato può rivolgersi alle associazioni di volontariato che operano sul territorio oppure a un qualunque Centro trasfusionale regionale e dare una mano a chi in questo momento è meno fortunato.