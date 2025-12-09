Rock Contest, finale domenica 14 dicembre al Tenax

È tutto pronto per la grande finale del ROCK CONTEST di CONTRORADIO prevista per domenica 14 dicembre al Tenax di Firenze, proprio lì dove nel 1984 il Rock Contest era nato; un ritorno alle origini nel locale simbolo della cultura musicale fiorentina ed internazionale, dove il passato, ora, incontra la nuova generazione di artisti.

Dopo aver superato le fasi di selezioni e le semifinali, arrivano sul palco a contendersi il titolo di vincitore del ROCK CONTEST i 6 finalisti: Fry Days (Verona), Prolex & Zac Blue (Lucca), RXNN (Napoli), Succinto (Chioggia VE), uva (Massa Carrara), Zoe (Pontedera PI).

Il ROCK CONTEST è organizzato da Controradio e dall’associazione Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana in collaborazione con Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, il contributo di Comune di Firenze e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Main Sponsor del concorso è B&C Speakers, sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, Blue Moon Recording Studio e Arte Residente.

La serata finale – visibile anche in diretta streaming sui canali di Rock Contest e Controradio – torna ad avere in giuria uno storico protagonista del ROCK CONTEST, PIERO PELÙ, che si unisce al team formato daquattro tra i più interessanti nuovi talenti della musica italiana: Whitemary, giovanissimo astro dell'elettronica di qualità, Coca Puma, sofisticata cantautrice tra R&B e dream pop sperimentale candidata i Rockol Awards e targa MEI-Exitwell come Artista emergente dell'anno, LAMANTE, selvaggia e intensa cantautrice vicentina lanciata e scoperta dal Rock Contest 2022, Miglior artista emergente dei Rockol Awards 2024 e candidata Miglior Opera Prima al Premio Tenco e Emma Nolde, da personalissima esordiente premiata al Rock Contest nel 2019 a finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima nel 2020 e finalista delle Targhe Tenco nella categoria Miglior Album Assoluto nel 2025.A questi nomi si aggiunge la partecipazione di Max Collini degli Offlaga Disco Pax che nel 2004, grazie alla vittoria ed alla produzione curata dal Rock Contest, realizzarono il disco Socialismo Tascabile, diventato un classico della musica alternativa italiana e della Bandabardò che partecipò in passato al contest e il cui leader storico Erriquez (Enrico Greppi) vinse nel 1988 con la sua precedente band, i Vidia.

In giuria ci saranno anche realtà discografiche tra le più affermate e interessanti: 42 Records, Woodworm Label, Carosello Records, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, Black Candy Produzioni, Dischi Uappissimi, Spinnit, Notturno Dischi, Quindi Records, Santa Valvola Records, le agenzie di booking Locusta, All Things Live, Panico Concerti, Annibale e RC Waves e sarà possibile votare anche sul sito https://www.rockcontest.it/.

Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolte anche le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival italiani (La Prima Estate, RiveRock, Artico Festival, LARS Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, LET’S Festival, Santa Valvola Fest) con una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l'opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate, come è già successo nelle scorse edizioni a Lamante, LoStatoBrado, Emma Nolde, Lazy Lazarus, Lo-Fi Le Fusa, Duck Baleno, The Stand, Elso, Lazzaro, Punkcake, Saul Project, Marte, Wake Up In The Cosmos, Wicked Expectation, Androgynus, Mundial e tanti altri.

Spazio anche gli ospiti live; per questa edizione salirà sul palco della finale Il Mago del Gelato, apprezzato progetto milanese che fonde afrobeat, jazz e funk con una leggerezza contagiosa e che presenta il suo primo travolgente disco Chi È Nicola Felpieri?. Il 29 ottobre, dalla Santeria Toscana di Milano, inizia il loro tour autunnale, una serie di appuntamenti imperdibili che arrivano dopo un’estate infuocata che li ha visti calcare i palchi dei principali festival estivi –, conquistando il pubblico con il sound travolgente dell’album d’esordio Chi È Nicola Felpieri? e con l’ultimo freschissimo singolo L’Anguria.

Quelli de Il Mago Del Gelato non sono semplici concerti, ma esperienze totalizzanti e incontenibili, chesciolgono i cuori e i corpi di chi partecipa. Suonare dal vivo infatti è una parte imprescindibile dell’identità della band: una dimensione incandescente e magica, uno scambio continuo di energie tra chi è sopra e chi è sotto il palco. Un rito collettivo e festoso in cui incontrarsi, conoscersi e scatenarsi.

Il 1° classificato ROCK CONTEST 2025 si aggiudicherà 3.000 euro, il 2° potrà usufruire di 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia.Inoltre, il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile contemporanea vincerà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – 9^ edizione (del valore di 2.000 euro), che consiste nella produzione, con la consulenza da parte di un produttore artistico, e nella registrazione di 2 brani in uno studio professionale ed è un riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.Il Premio Enrico Greppi “Erriquez” – 5^ edizione (del valore di 2.000 euro), consiste in 3 giornate di studio di registrazione professionale o, in alternativa, nella produzione di un videoclip musicale ed è indetto dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò, premierà il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.Per il Premio Best Live Experience, Arte Residente (azienda che trasforma teatri e cinema in disuso in spazi per residenze artistiche, specialmente nel settore musicale, offrendo agli artisti un luogo dove creare, provare, registrare e preparare tour) offre 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all'avanguardia (ne hanno usufruito, fra i tanti, Andrea Appino, Gianni Maroccolo, Edda, etc), con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba).Infine, alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto De Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest.

In palio, la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

Il ROCK CONTEST è considerato il contest più importante e riconosciuto in Italia, e anche il più longevo: un vero e proprio punto di riferimento che da sempre favorisce la sperimentazione e anticipa gusti e tendenze, un concorso che, sotto la direzione artistica di Giuseppe Barone, in sinergia con la squadra organizzativa di Controradio, valorizza le nuove proposte dando occasioni concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e che pone l'attenzione sulla musica suonata dal vivo, l’unico vero ed insostituibile elemento di socializzazione, fruizione e condivisione della musica e dell’arte.Ricordiamo che, negli anni, hanno sposato la valenza e lo spirito del contest, come giurati o ospiti live, artisti come Dario Brunori, Diodato, Colapesce, Manuel Agnelli, Piero Pelù, I Ministri, Andrea Appino (The Zen Circus), Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids), Enrico Gabrielli (Calibro 35), Paolo Benvegnù, Alberto Ferrari (Verdena), Cristina Donà, Dente, Iosonouncane, Lodo e Albi (Lo Stato Sociale), Motta, Tre Allegri Ragazzi Morti e molti altri.

E altrettanti artisti si sono avvicendati sul palco come “nuove proposte”, diventando poi artisti di fama nazionale: Offlaga Disco Pax, Lucio Corsi, Emma Nolde, Lamante e, facendo un salto indietro di più di 30 anni, Samuel e Boosta dei Subsonica, gli Scisma di Paolo Benvegnù, Irene Grandi in formato ‘alternative’ (con i Goppions), Enrico “Erriquez” Greppi e l’Orla della Bandabardò, Stefano Bollani, Roy Paci (con i Q­Beta), i Dirotta su Cuba, Marco Parente, etc.Inoltre, la leggendaria Patti Smith è stata ospite di un evento speciale di incontro con gli artisti e Ligabue è stato testimonial dell’edizione del 2015.

L’immagine ufficiale del ROCK CONTEST 2025 porta la firma di Alessandro Baronciani, proseguendo così una collaborazione nata nel 2015.

BIOGRAFIE DEI 6 FINALISTI

Fry Days

Quartetto veronese nato nel 2011 che mescola garage oscuro, psichedelia contemporanea, stoner rock e punk in un sound distintivo e coinvolgente. Con una buona attività live in Italia e all’estero, dopo il primo LP “I Hear Colors” del 2017 e qualche anno di silenzio discografico, stanno lavorando all’album “UV”, un disco che promette di esplorare nuovi territori sonori mantenendo l'energia esplosiva che li contraddistingue dal vivo.

Prolex & Zac Blue

Artista poliedrico e sfuggente, originario dei dintorni di Lucca. La sua musica, “come un urlo generazionale, cristallizza la condizione di un uomo disorientato nella società, fondendo lirismo crudo ed emotività viscerale”. Tra avant-jazz, improvvisazione, noise, hip hop e spoken word, il suo progetto in collaborazione con i senesi Prolex non si pone limiti di genere citando, indifferentemente, Black Midi, Fishmans, o Khruangbin.

RXNN

Collettivo napoletano nato nel 2024 e composto da tre artisti: RXNN (scrive, canta e co-produce), Elios Delgado (producer) e Gennaro Bosone (visuals). La loro musica fonde elettronica, pop, R&B, trap e sperimentazione, su una neo-lingua franco-napoletana, ricerca che parte dal desiderio di propagare l’unione, l’amore, la stabilità mentale e fisica costruendo linguaggi che parlino al corpo e alla mente attraverso la musica, luci autocostruite, visuals e dispositivi interattivi.

Succinto

Federico Garbin, da Chioggia, è un musicista, produttore musicale e content creator attivo sin da giovanissimo sulla scena indipendente italiana. A soli 16 anni fonda HUND, band di cui è frontman e bassista con cui pubblica diversi singoli. Nel 2019 si dedica invece al duo elettronico VVENDI. Con una intensa attività tra live e performance nel campo dell’arte e della moda, nel 2024 dà il via al progetto “Succinto”, interpretazione in italiano di un sound delicato che oscilla tra dream pop e jingle pop in totale autoproduzione, mentre dal vivo si esibisce con una band.

uva

Progetto guidato da Viola Massa, cantautrice, cantante e sassofonista della zona di Massa-Carrara, comprende una band di sei elementi e nasce come un processo alchemico interiore che esplora emozioni frammentate alla ricerca dell’espressione più autentica del sé. Ha pubblicato nel dicembre 2024 un primo EP caratterizzato da una ricerca timbrica tra suoni distorti, cupi e in equilibrio dinamico, ispirato a sonorità indie rock contemporanee e richiami ad atmosfere lontane nel tempo. Attualmente stanno lavorando a un nuovo EP con sonorità in continua evoluzione.

Zoe

Zoe Ciulli, 23enne cantautrice da Pontedera, ha iniziato la sua carriera nel 2015 come cantante e tastierista del gruppo alt rock AB29, con cui ha pubblicato l'album “Magnitudo” nel 2025. In parallelo, dal 2024 porta avanti un progetto solista in italiano, dove esplora un sound più elettronico e sentimentale. Sta lavorando al suo primo album, “Cuore Automa”, incentrato sulle dinamiche automatiche e spesso dolorose dell'amore. A settembre 2025 uscirà anche “Bei Suoni”, un EP collaborativo ironico e tenero i cui ricavati andranno interamente in beneficenza per la campagna “Acqua per Gaza”.

Tutte le informazioni utili sono online sul sito www.rockcontest.it.

