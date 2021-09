Domenica 12 settembre 12^ edizione del Giro del Lago

Le sponde del Lago di Chiusi tornano ad essere protagoniste del running con la dodicesima edizione del Giro del Lago di Chiusi, gara podistica organizzata dal Gs Filippide che si svolgerà domenica 12 settembre. Il percorso, come di consueto, avrà una lunghezza di 18 km e si svilupperà nel territorio umbro e toscano in un misto tra sterrato e asfalto. La gara, che quest’anno partirà e arriverà nel piazzale di fronte al Ristorante Da Gino, si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti Covid.

Il Giro Lago di Chiusi percorrerà in senso orario il perimetro del Lago. Partenza ed arrivo in Località Cabina Lago, adiacente al ristorante “Da Gino”. Subito dopo il via, il tracciato entra nel “Sentiero della Bonifica”, su fondo sterrato e pianeggiante. Dopo circa 2 km passaggio su strada asfaltata in direzione Porto (frazione del comune di Castiglione del Lago) per il primo ristoro. Il percorso torna poi su sterrato con una breve ma ripida discesa che riporta al livello del Lago al termine della quale si presenta un lungo tratto pianeggiante, su fondo sterrato, di circa 2,5 km.

Al settimo km di nuovo salita, che piano piano sale di intensità fino ad arrivare alla frazione di Vaiano, al km.9,5, nonché punto più alto del percorso dove è posizionato il secondo ristoro. La gara procede su strada asfaltata per circa 5 km, al quattordicesimo km, dopo una lunga discesa, il percorso torna in Toscana e nel Comune di Chiusi, in prossimità delle Torri. Svolta a destra in direzione Lago e nuovo ingresso nel Sentiero della Bonifica, per il terzo ristoro. Fondo sterrato per gli ultimi 3 km, tutti pianeggianti, che portano all'ultimo tratto su asfalto che precede il traguardo.

Complessivamente gli iscritti affronteranno 8 km di asfalto e 10 di sterrato con un dislivello massimo di 193 metri. Tutti gli atleti interessati avranno tempo fino a venerdì 10 settembre per iscriversi e non sarà possibile farlo la mattina della gara.

“Il Giro del Lago di Chiusi – dichiara l’amministrazione del comune di Chiusi – è un classico per gli amanti del running del nostro territorio e non solo, che siamo orgogliosi di ospitare. Ringraziamo il Gruppo Sportivo Filippide non solo per aver organizzato una competizione sportiva bella e impegnativa, ma anche per avere particolarmente a cuore il nostro territorio. L'augurio è quello di passare una bella domenica di sport godendo appieno di un paesaggio che come sempre offrirà una cornice particolarmente suggestiva ai runners e a tutti gli accompagnatori”.“Per il Gruppo Sportivo Filippide – dichiara Mirco Solfanelli del gruppo sportivo Filippide – il Giro del Lago di Chiusi è sempre un appuntamento molto importante, che ogni anno ripetiamo con grande piacere.

Anche quest’anno prevediamo la partecipazione di un ottimo numero di atleti e questo è sicuramente un motivo di grande soddisfazione. Il percorso sarà come sempre molto suggestivo e non nascondiamo che lo riteniamo un asso nella manica della nostra competizione. Un ringraziamento a tutti gli atleti che parteciperanno, a tutti i volontari delle associazioni di Chiusi che hanno collaborato e al Comune di Chiusi per essere stato come sempre presente.”