Domani il 27° Vertice Antimafia

Il 7° Summit Mediterraneo a Bagno a Ripoli il 30 novembre 2019 (alle ore 15:00)

Il 27° Vertice Antimafia in programma domani, sabato 30 novembre, alle ore 15 nella sala consiliare "Falcone e Borsellino" in palazzo comunale a Bagno a Ripoli (piazza della Vittoria 1).

"Idee parole ed azioni antimafia. L'idea del vertice partì 20 anni fa con Caponnetto in vita.Una formula nuova che ha retto negli anni quella degli interventi che durano massimo 8 minuti.Quest'anno la lotta alla mafia è ai minimi da 30 anni. Vengono messi in discussioni impianti fondamentali nel contrasto alla mafia. Il vertice serve pure a dire di no e bloccare i pro mafia esistenti nel nostro paese" dichiara Salvatore Calleri presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, presentando il 27° Vertice Antimafia.