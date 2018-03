Domani contro il Crotone

La parole del Mister alla vigilia della sfida

Domani al Franchi contro il Crotone (ore 15) nella gara valevole per la 30^ giornata di campionato, che sarà diretta da Paolo Valeri della sezione di Roma. Convocati per la partita:

Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Saponara, Simeone, Sportiello, Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau non è stato convocato, a scopo precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare.

Per Mister Zenga problema fisico per Nalini che non ha preso parte alla seduta. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al flessore della coscia destra.

Le prossime tre gare casalinghe:

- ACF Fiorentina vs Spal - Domenica 15/04/2018 alle ore 12:30

- ACF Fiorentina vs SS Lazio – Mercoledì 18/04/2018 alle ore 20:45

- ACF Fiorentina vs SSC Napoli - Domenica 29/04/2018 alle ore 15:00