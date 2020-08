Dolci Nannini: il nuovo piano di espansione grazie al CrowdFunding

A Siena i laboratori del gruppo in fase di ottimizzazione

Dolci Nannini Siena, il marchio toscano di prodotti da forno e torrefazione con oltre 100 anni di storia, si prepara a un piano di espansione e attivazione di nuovi canali di distribuzione in Italia e all’estero dei prodotti tipici della tradizione senese.

Il piano è stato finanziato attraverso un prestito partecipativo a cui hanno partecipato 185 soggetti investitori con importi variabili a partire da soli 20€. Grazie alla collaborazione con Change Capital, società di intermediazione e consulenza in ambito fintech, e Criptalia, la piattaforma digitale regolamentata per il finanziamento alle imprese con la formula del crowdlending, il progetto di rilancio del brand sarà attuato in tempi brevi e avrà ricadute positive in termini di occupazione e sviluppo del tessuto economico locale.