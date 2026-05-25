‘Dodici stelle’, la storia della bandiera europea narrata da Fiaschi

Firenze – ‘Dodici Stelle – Storia, curiosità, attualità e prospettive della bandiera europea”: sarà presentato a palazzo del Pegaso il nuovo libro di Michele Fiaschi, sul tema dell’Europa.

La conferenza stampa si terrà martedì 26 maggio alle 12 nel Media center Sassoli. Interverrà, con l’autore, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

Nel 70° anniversario dell’adozione della bandiera europea e nel 40° della sua ufficializzazione da parte dell’Unione, il libro di Fiaschi – con prefazione di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo – racconta la storia del vessillo blu con dodici stelle, simbolo di unità e speranza. Michele Fiaschi è giornalista, autore ed esperto di araldica civica e cerimoniale pubblico, svolge ricerche storico-araldiche per enti e istituzioni, progetta stemmi e coordina eventi istituzionali. È docente in corsi specialistici dedicati al cerimoniale e al protocollo, ambito nel quale unisce competenze storiche, normative e operative. Autore di saggi su araldica, sul cerimoniale, sulla storia e sulla memoria civica, collabora con diverse testate giornalistiche.