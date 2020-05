Dl Liquidità, Potenti (Lega): ok a odg Lega sui protesti cambiari

L'onorevole toscano: "Non vogliamo certamente impedire i pagamenti ma evitare la pubblicità bancaria al cattivo pagatore incolpevole"

"Nei giorni scorsi il Governo ha dato parere favorevole, con riformulazione di impegno 'a valutare la possibilità di intervenire', all'ordine del giorno della Lega - primo firmatario Potenti - riguardante la questione dei protesti cambiari e su assegno bancario. Un certificato di morte per le aziende trovatesi a corto di liquidità. Non vogliamo certamente impedire i pagamenti ma evitare la pubblicità bancaria al cattivo pagatore incolpevole. La Lega ha portato in Aula la voce di tantissimi commercianti che, anche attraverso iniziative civiche, avevano auspicato la possibilità di un ulteriore rinvio dopo il 31 agosto per scongiurare una massiva ripresa delle iscrizioni a protesto dei titoli impagati. Il disco verde al nostro odg - con riformulazione - rappresenta una boccata d'ossigeno per queste categorie perché il Governo si è impegnato a valutare la possibilità di individuare ulteriore iniziative legislative a tale scopo. Ieri, oggi e domani la Lega si farà sempre interprete delle istanze e delle esigenze dei cittadini nelle Aule istituzionali". E' quanto dichiarato in una nota dall'On. Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e membro II Commissione Giustizia.