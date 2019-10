Ditta Artigianale: 90 minuti per imparare tutto quello che c’è da sapere sul caffè

Lunedì 14 ottobre, ore 19.30 nel locale di via dei Neri 30/32R. Il corso sarà tenuto da Francesco Masciullo, campione italiano baristi 2017. È il primo appuntamento di un ciclo di lezioni dedicata agli appassionati

Aroma, intensità, tostatura, provenienza geografica, quante caratteristiche diverse ci sono in un buon caffè? Per imparare a riconoscerle, lunedì 14 ottobre alle ore 19.30, Ditta Artigianale, caffetteria, ristorante e gin bar, propone una lezione nel suo locale di via dei Neri 30/32r. Sarà il barista Francesco Masciullo, campione italiano 2017 a spiegare come riconoscere un caffè di qualità e come prepararlo a casa, semplicemente muniti di moka e filtro.

La lezione, dedicata a tutti gli appassionati di caffè, prevede, oltre alla teoria, anche una degustazione dei caffè di Ditta Artigianale, e sarà il primo di una serie di appuntamenti dedicati all’educazione del consumatore. Un’ottima occasione per rubare qualche segreto ad esperti dell’arte del caffè.

Ditta Artigianale è la prima linea di caffetterie specialty (dedicate a caffè di particolare pregio gustativo) italiana, diretta dal pluripremiato campione baristi Francesco Sanapo, che sceglie le migliori miscele e monorigine nei paesi di produzione, direttamente dalle farm. Il primo locale aperto nel 2014 in via dei Neri 32r, nel quartiere di Santa Croce, ricorda un’ambientazione industriale tipica delle caffetterie newyorchesi; il secondo, aperto a marzo 2016 in via dello Sprone 5r, nell’Oltrarno Fiorentino (tra piazza della Passera e Ponte Vecchio), è arredato secondo la raffinata estetica anni ‘50-’60 è in stile con il progetto dell’edificio di Giovanni Michelucci, uno dei maggiori architetti italiani del XX secolo.