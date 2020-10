Disteso sui binari blocca la tramvia: con sé una bottiglia di gin vuota

Intervento della Polizia Municipale in via Jacopo Da Diacceto

Tramvia bloccata oggi per una decina di minuti per la presenza di una persona sui binari. È successo alle 16.45 in via Jacopo Da Diacceto e il servizio della linea 1 è stata interrotta in direzione Stazione.

A seguito delle segnalazioni è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale: arrivati sul posto gli agenti hanno trovato un uomo, dall’apparente età di 30 anni, privo di conoscenza e disteso a margine dei binari con una bottiglia di gin vuota a fianco. È stato quindi chiesto l'intervento del 118 che ha portato l’uomo in ospedale. Il servizio è stato ripristinato intorno alle 17.