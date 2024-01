Disforia di genere, mozione respinta dalla maggioranza

Firenze, 30 gennaio - "Il gruppo Pd ha votato oggi pomeriggio, in aula, contro la mia mozione che chiedeva l'audizione, in Commissione Sanità del Consiglio regionale, dei medici dell'équipe del Centro per la disforia di genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria. La mozione è stata pertanto respinta dalla maggioranza, con la scusa che la Terza Commissione ha già convocato per la seduta del prossimo 8 febbraio il direttore generale di Careggi. È una cosa grave, noi chiedevamo di sentire i medici, per capire dai diretti interessati come avvengono i trattamenti per i piccoli pazienti che si sottopongono a terapie di transizione". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“È evidente il fastidio della sinistra per questa vicenda - osserva Stella -. Noi chiediamo semplicemente di capire cosa sta avvenendo in quel centro, e di dissipare ogni dubbio. Vogliamo capire se sono stati valutati gli effetti a medio e lungo termine della triptorelina, farmaco antitumorale che riduce la produzione di ormoni e fa diminuire i livelli di testosterone nell'organismo portando alla sospensione dello sviluppo puberale, sul fisico dei piccoli pazienti; vogliamo sapere quante volte gli specialisti del Centro incontrano l'adolescente con i genitori prima della prescrizione del farmaco e dell'avvio del percorso di transizione. Vogliamo sapere se i piccoli incontrano il neuropsichiatra infantile. Sono temi delicati, in cui non c'è spazio per l'ideologia".