Discarica a cielo aperto in un bosco della Maremma

Vicino a Roccastrada spettacolo vergognoso. La denuncia dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

A breve distanza da quel castello di Montemassi che Guidoriccio da Fogliano assediò e conquistò nel 1328 per Siena, venendo immortalato da Simone Martini nel Palazzo Pubblico, oggi, nel 2020, un cospicuo scarico di rifiuti di ogni genere degrada un bel bosco della Maremma.

Nel bosco di Pagiano di Sotto, presso Sassofortino, in Comune di Roccastrada (GR), mobili in disuso, detriti, batterie di auto, elettrodomestici) stanno creando una discarica di sempre maggiori dimensioni, nel silenzio e nell’ignavia.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha raccolto segnalazioni di residenti e ha inviato (2 dicembre 2020) una specifica istanza di bonifica ambientale al Comune di Roccastrada e ai Carabinieri Forestale, informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto.

"Si auspica un rapido ripristino ambientale…altrimenti dovremmo richiamare in servizio Guidoriccio da Fogliano per una nuova e più difficile guerra, quella contro i cafoni", sottolinea in una nota il Gruppo d’Intervento Giuridico odv.

Ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.com