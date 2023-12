Disabilità, striscione viola con Eli Lilly

Il 3 dicembre scorso si è celebrata la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Con l’occasione Lilly ha allestito i cancelli dello stabilimento di Sesto Fiorentino con uno striscione di colore viola, che ricorda simbolicamente il movimento, e che resterà per tutto il mese di dicembre celebrando il “talento viola” ovvero l’enorme contributo delle persone con disabilità al mondo del lavoro.

“L’attenzione alle diversità e all’inclusione contraddistingue da sempre la cultura di Eli Lilly che condivide l’impegno di un movimento volto ad accelerare il cambiamento culturale, al fine di invertire il paradigma dell’emarginazione delle persone con disabilità, cercando di valorizzare il loro contributo a partire dal mondo del lavoro” spiegano da Eli Lilly. “Come azienda vogliamo infatti promuovere un'ampia sensibilizzazione sui temi della disabilità, sostenendo la piena inclusione in ogni ambito della vita personale e professionale, riducendo ogni forma di discriminazione. Oltre il gesto simbolico Lilly è orgogliosa di poter promuovere un dialogo attivo con le Istituzioni del territorio e i rappresentanti delle imprese locali, affinché la luce su questo tema non si spenga mai”.

Ad aderire subito al gesto simbolico di Lilly è stata Confindustria Firenze; questa infatti è la prima di alcune iniziative che si terrano nei prossimi mesi, affinché la luce su questo tema non si spenga mai.

“Siamo lieti di essere a fianco di questo progetto – ha detto l’assessore a diritti e pari opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese. “"L’impegno del Comune per l’inclusione è forte ed è cresciuto in questi ultimi anni. Crediamo che rafforzare la sensibilizzazione e l’inclusione sia la strada maestra da seguire e ringraziamo Eli Lilly per l’attenzione e la sensibilità”.

“Siamo grati a Eli Lilly per aver scelto di tenere accesi i riflettori su un tema che ci vede particolarmente impegnati nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, in collaborazione con il tessuto associativo e imprenditoriale del territorio da sempre attento e sensibile” ha detto l'assessora alle Politiche sociali Camilla Sanquerin del Comune di Sesto Fiorentino. Sapere di condividere con una realtà grande e autorevole come Eli Lilly la stessa visione è un fatto particolarmente importante che rafforza il lavoro che intendiamo portare avanti anche insieme alla Regione Toscana. Ogni attività di sensibilizzazione è fondamentale per creare una rete che, favorendo l'inserimento lavorativo delle persone disabili, possa contribuire a rendere più coesa la comunità, una comunità cui ogni cittadino sia messo nelle condizioni di dare il proprio contributo”.