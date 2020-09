Dicomano: annullata la "Fiera di ottobre" per l'emergenza Covid

Confermata invece il 7 ottobre la Fiera delle merci

Stop a Dicomano per la "Fiera di ottobre". La tradizionale manifestazione autunnale, prevista quest'anno dal 9 all'11 ottobre, è annullata. Lo ha deciso l'Amministrazione comunale "in considerazione del perdurare dello stato di emergenza a causa del Covid fino al 15 ottobre, della difficoltà di garantire le norme e le regole previste per contrastare la diffusione della pandemia in occasione di eventi/fiere importanti che richiamano migliaia di persone".

L'antica Fiera delle merci, invece, si farà: "Resta confermata per mercoledì 7 ottobre la Fiera decennale delle merci da piano del commercio - sottolinea il sindaco Stefano Passiatore -, trattandosi di manifestazione più contenuta e quindi assoggettabile alle prescrizioni anti-Covid".